В России
80
сегодня, 17:30

КС РФ признал право на временную регистрацию в апартаментах

Конституционный суд РФ позволил россиянам регистрироваться по месту пребывания в апартаментах, имеющих статус нежилых помещений, пригодных для проживания.

Конституционный суд РФ разрешил гражданам России регистрироваться по месту пребывания в нежилых помещениях, пригодных для проживания (апартаментах), — передает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Правовой вопрос возник в связи с жалобой гражданки Виктории Пиуновой. Женщина обратилась в паспортный стол с заявлением о регистрации по месту пребывания для себя и членов семьи в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих ее родственникам. Однако ей было отказано на том основании, что регистрация граждан в нежилых помещениях законодательством не предусмотрена, а само помещение не входит в номерной фонд гостиницы. Суды общей юрисдикции поддержали это решение.

Конституционный суд указал, что распространенная практика долгосрочного проживания граждан в подобных нежилых помещениях создает правовой пробел. Отсутствие возможности регистрации, при том что проживание не запрещено, необоснованно ограничивает право на свободный выбор места пребывания и право собственности, поскольку владельцы не могут в полной мере использовать свое имущество для личных или семейных нужд.

Суд также отметил, что дополнительные расходы владельцев обычного жилья, связанные с соблюдением строгих градостроительных норм, компенсируются более высокими налоговыми ставками и тарифами на коммунальные услуги для собственников апартаментов. Таким образом, публичная власть должна обеспечить правовое регулирование для сложившейся практики.

КС РФ постановил, что оспариваемые нормы закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения» и правил регистрации не соответствуют Конституции. До внесения изменений в законодательство регистрация по месту пребывания для собственников таких нежилых помещений и их близких родственников должна осуществляться в обычном порядке, как для жилых помещений. Данная позиция не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства и не меняет правил налогообложения или оплаты ЖКУ. Дело подлежит пересмотру в соответствии с данной правовой позицией КС РФ.
регистрация
апартаменты
Комментарии

