Япония в 2025 году поставила в РФ рекордный объем чая и кофе
Японские производители чая и кофе по итогам 2025 года резко нарастила экспорт своей продукции в Россию.
В частности, поставки кофе подросли за год еще на 1,5% — до 2,76 миллиона долларов, что позволило обновить рекорд 2024 года.
Аналогичная ситуация с чаем, только здесь положительная динамика была в разы заметнее: рост более чем на треть и новый рекорд в 2,13 миллиона долларов.
