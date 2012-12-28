Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
сегодня, 09:09
«ГАЗ МАВР» сгорел рядом с грязинской свалкой
Он стал вторым грузовиком, горевшим за сутки.
У бетоновоза марки «МАЗ» под Липецком также сгорел моторный отсек с кабиной и вещи. Далее огонь не успел распространиться.
Деревянный дом площадью 100 квадратных метров на улице Лесной в Липецке сгорел полностью. А в десятиэтажке на улице Меркулова областного центра жильцы квартиры до приезда пожарных потушили электроприбор подогрева воды.
В Лебедяни на улице Тургенева пожарные потушили горящий мусорный контейнер.
