Киргизия обратилась в суд ЕАЭС против РФ из-за полисов ОМС
Киргизия подала в суд ЕАЭС иск против России о неисполнении соглашения по трудовым мигрантам.
О подачи иска сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета. Он отметил, что действующее соглашение между странами ЕАЭС гарантирует гражданам государств — участников союза доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Муканов утверждает, что Россия нарушает ст. 96-97 закона «О медицинском страховании граждан», отказывая в выдаче полисов ОМС членам семей трудовых мигрантов.
В ноябре Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий условия получения полиса ОМС для трудовых мигрантов. Вместо действующих трех лет необходимого страхового стажа теперь потребуется пять лет. Сообщалось, что новые правила не коснутся высококвалифицированных специалистов.
