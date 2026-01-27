Все новости
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
33-летний липчанин украл свадебные деньги у знакомого
Происшествия
117 свёртков с синтетическими наркотиками нашли у двоих иностранцев
Происшествия
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
В доме на Кузнечной пятый день нет воды
Общество
Объявлена ракетная опасность
Общество
68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
«ГАЗ МАВР» сгорел рядом с грязинской свалкой
Происшествия
В России
68
50 минут назад

Киргизия обратилась в суд ЕАЭС против РФ из-за полисов ОМС

Киргизия подала в суд ЕАЭС иск против России о неисполнении соглашения по трудовым мигрантам.

Киргизия обратилась в суд ЕАЭС с иском против России из-за отказа в оформлении полисов для трудовых мигрантов, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал 24.kg.

О подачи иска сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета. Он отметил, что действующее соглашение между странами ЕАЭС гарантирует гражданам государств — участников союза доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Муканов утверждает, что Россия нарушает ст. 96-97 закона «О медицинском страховании граждан», отказывая в выдаче полисов ОМС членам семей трудовых мигрантов.

В ноябре Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий условия получения полиса ОМС для трудовых мигрантов. Вместо действующих трех лет необходимого страхового стажа теперь потребуется пять лет. Сообщалось, что новые правила не коснутся высококвалифицированных специалистов.
Киргизия
полис ОМС
суд
