Происшествия
39 минут назад
52-летний мужчина погиб в пожаре в Елецком округе
Горели дом и надворная постройка.
В том же округе сгорела деревянная пристройка к дому в деревне Чернышевка. А деревянный жилой дом сгорел в селе Верхняя Матренка Добринского округа. В Хлевном вместе с шахтой зерносушилки огонь уничтожил четыре тонны семян подсолнечника.
В Липецке вчера произошло короткое замыкание в десятиэтажке на улице Ворошилова и подгорела пища в пятиэтажке на улице Жуковского, а ранним утром 27 января огонь уничтожил моторный отсек автобуса «Лиаз» на улице Адмирала Лазарева.
Этим же утром в Данкове на улице Мичурина возник пожар в квартире пятиэтажке — горел матрас, уничтожена отделка комнаты и вещи на одном квадратном метре.
