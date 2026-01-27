52-летний мужчина погиб в пожаре в Елецком округе

Горели дом и надворная постройка.

В вашем браузере отключен JavaScript

Утром 26 января во время пожара в деревне Ламское Елецкого округа погиб 52-летний мужчина. Здесь сгорел жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В том же округе сгорела деревянная пристройка к дому в деревне Чернышевка. А деревянный жилой дом сгорел в селе Верхняя Матренка Добринского округа. В Хлевном вместе с шахтой зерносушилки огонь уничтожил четыре тонны семян подсолнечника.В Липецке вчера произошло короткое замыкание в десятиэтажке на улице Ворошилова и подгорела пища в пятиэтажке на улице Жуковского, а ранним утром 27 января огонь уничтожил моторный отсек автобуса «Лиаз» на улице Адмирала Лазарева.Этим же утром в Данкове на улице Мичурина возник пожар в квартире пятиэтажке — горел матрас, уничтожена отделка комнаты и вещи на одном квадратном метре.