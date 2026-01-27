Все новости
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
Тело 66-летней женщины нашли на улице
Происшествия
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы
Общество
70-летняя пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и отправила мошенникам 910 000 рублей
Происшествия
Залил в бак топливо и уехал: укравшего бензин на АЗС липчанина нашли
Происшествия
Мороз и солнце в Липецке
Происшествия
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Общество
Статистика: в декабре дорожали яйца, дешевел сахар
Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту
Общество
52-летний мужчина погиб в пожаре в Елецком округе
Происшествия
299
39 минут назад

52-летний мужчина погиб в пожаре в Елецком округе

Горели дом и надворная постройка.

Утром 26 января во время пожара в деревне Ламское Елецкого округа погиб 52-летний мужчина. Здесь сгорел жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

photo_2026-01-27_09-16-04.jpg

В том же округе сгорела деревянная пристройка к дому в деревне Чернышевка. А деревянный жилой дом сгорел в селе Верхняя Матренка Добринского округа. В Хлевном вместе с шахтой зерносушилки огонь уничтожил четыре тонны семян подсолнечника. 

photo_2026-01-27_09-16-19.jpg

В Липецке вчера произошло короткое замыкание в десятиэтажке на улице Ворошилова и подгорела пища в пятиэтажке на улице Жуковского, а ранним утром 27 января огонь уничтожил моторный отсек автобуса «Лиаз» на улице Адмирала Лазарева.



Этим же утром в Данкове на улице Мичурина возник пожар в квартире пятиэтажке — горел матрас, уничтожена отделка комнаты и вещи на одном квадратном метре.

photo_2026-01-27_09-16-28.jpg
МЧС
пожар
