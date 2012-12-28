В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
В России
58
56 минут назад
В Пензе после атаки БПЛА началось возгорание на нефтебазе
Возгорание произошло на нефтебазе в Пензе после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
«На месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники», — написал он в своем официальном Телеграм-канале.
В 1:39 мск Мельниченко сообщил о введенной в Пензенской области беспилотной опасности. Примерно через час он объявил о введении плана «Ковер» на территории региона. Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов. В 4:54 Мельниченко объявил о введении режима воздушной опасности непосредственно в Пензе.
Этот режим в Пензе впервые вводили 31 июля 2025 года, — передает РБК.
Загорелось складское помещение, также был поврежден фасад одного из цехов, — уточнял губернатор.
0
0
0
0
0
Комментарии