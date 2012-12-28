Сегодня в Липецке: возвращаемся на любимую работу, лотерейные билеты и еда – самые бесполезные покупки в 2025-м

Информационная картина первого трудового дня после длинных каникул.

Первая рабочая неделя года начнётся с морозца – от -3 до -5 градусов, днём пройдёт небольшой снег.









15:00 – 21.00 Каток в посёлке Матырский (ул. Энергостроителей, 5а).









В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) до 3 февраля ежедневно с 10:00 до 19:00 работает выставка «Липецкая область на ВСХВ и ВДНХ» (12+).









Возможность окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как регион демонстрировал свои достижения на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и Выставке достижений народного хозяйства. Экспозиция отражает ключевые этапы экономического, социального и культурного развития нашего края с 1954 по 1990 год.





Юные художники

С 9:00 до 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино пока ещё можно побывать на выставке выставка «Новогодняя палитра» (6+).









Фото vk.com/ocknt

Чаще всего называли одежду и обувь – по 5% опрошенных. По 4% считают бесполезной покупку очередного смартфона или лишних продуктов – здесь речь чаще шла об излишествах вроде мучного и сладкого). 3% сожалеют о решении купить бытовую технику. По 2% ругают себя за покупку БАДов или косметики.









Лишь 9% липчан назвали своими главными профессиональными достижениями в 2025 году увеличение зарплаты, выяснили в SuperJob. 8% опрошенных удовлетворены тем, что весь год работали стабильно. 7% гордятся высоким качеством своего труда.









Возвращение к активной жизни просто не может не повлиять на дорожное движение. Потому сегодня велика вероятность пробок и других сюрпризов на работу.Пусть официально новогодние каникулы и закончились, в Липецке посетителей продолжают принимать каткиРасписание работы остальных мест для массового катания10:00-22:00 – каток в парке НЛМК (ул. Адмирала Макарова, 1в):10:00-21:00 – каток в парке Победы;10:00-21:30 с перерывом в 15:00-16:00 – каток в Нижнем парке.11:00 -21:00 – каток возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13).Выставка работ участников детской студии изобразительного творчества «Искусство». Продлится до 18 января. Вход свободный.Телескопы, бабочки и лотерейные билеты – SuperJob выяснил, о каких импульсивных покупках в 20025 году сожалеют липчане.36% отметили, что в прошедшем году сумели воздержаться от покупок ненужных вещей.Мужчины чаще называли в качестве поводов для гордости такие результаты 2025 года как смена профессии и успешное прохождение проверок контролирующих органов. Женщины — завершение обучения, а также баланс работы и личной жизни.