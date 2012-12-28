Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Сегодня в Липецке: возвращаемся на любимую работу, лотерейные билеты и еда – самые бесполезные покупки в 2025-м
Информационная картина первого трудового дня после длинных каникул.
Первая рабочая неделя года начнётся с морозца – от -3 до -5 градусов, днём пройдёт небольшой снег.
Пробки
Возвращение к активной жизни просто не может не повлиять на дорожное движение. Потому сегодня велика вероятность пробок и других сюрпризов на работу.
Покатаемся?
Пусть официально новогодние каникулы и закончились, в Липецке посетителей продолжают принимать катки
Расписание работы остальных мест для массового катания (0+):
10:00-22:00 – каток в парке НЛМК (ул. Адмирала Макарова, 1в):
10:00-21:00 – каток в парке Победы;
10:00-21:30 с перерывом в 15:00-16:00 – каток в Нижнем парке.
11:00 -21:00 – каток возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13).
15:00 – 21.00 Каток в посёлке Матырский (ул. Энергостроителей, 5а).
Выставка достижений
В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) до 3 февраля ежедневно с 10:00 до 19:00 работает выставка «Липецкая область на ВСХВ и ВДНХ» (12+).
Возможность окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как регион демонстрировал свои достижения на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и Выставке достижений народного хозяйства. Экспозиция отражает ключевые этапы экономического, социального и культурного развития нашего края с 1954 по 1990 год.
Юные художники
С 9:00 до 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино пока ещё можно побывать на выставке выставка «Новогодняя палитра» (6+).
Фото vk.com/ocknt
Выставка работ участников детской студии изобразительного творчества «Искусство». Продлится до 18 января. Вход свободный.
Убийственные покупки-2025
Телескопы, бабочки и лотерейные билеты – SuperJob выяснил, о каких импульсивных покупках в 20025 году сожалеют липчане.
Чаще всего называли одежду и обувь – по 5% опрошенных. По 4% считают бесполезной покупку очередного смартфона или лишних продуктов – здесь речь чаще шла об излишествах вроде мучного и сладкого). 3% сожалеют о решении купить бытовую технику. По 2% ругают себя за покупку БАДов или косметики.
36% отметили, что в прошедшем году сумели воздержаться от покупок ненужных вещей.
Не у каждого такая зарплата, чтобы ею гордиться
Лишь 9% липчан назвали своими главными профессиональными достижениями в 2025 году увеличение зарплаты, выяснили в SuperJob. 8% опрошенных удовлетворены тем, что весь год работали стабильно. 7% гордятся высоким качеством своего труда.
Мужчины чаще называли в качестве поводов для гордости такие результаты 2025 года как смена профессии и успешное прохождение проверок контролирующих органов. Женщины — завершение обучения, а также баланс работы и личной жизни.
Дорогие липчане! Поздравляем с началом нового трудового года. Но как же всё таки сложно после длительных каникул просыпаться рано утром и по свежему морозцу топать на любимую работу! Держитесь! Помогут короткие паузы на работе для чтения новостей на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей вооружат вас всей необходимой информацией. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
