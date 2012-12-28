Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Читать все
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
В районе Опытной станции — технологическое нарушение в электросети
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Объявлен желтый уровень опасности
Общество
В районе Опытной станции восстановили электроснабжение
Общество
Сегодня в Липецке: возвращаемся на любимую работу, лотерейные билеты и еда – самые бесполезные покупки в 2025-м
Общество
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Происшествия
Желтый уровень отменили только утром
Общество
Читать все
Общество
395
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: возвращаемся на любимую работу, лотерейные билеты и еда – самые бесполезные покупки в 2025-м

Информационная картина первого трудового дня после длинных каникул.

Снег

Первая рабочая неделя года начнётся с морозца – от -3 до -5 градусов, днём пройдёт небольшой снег.

IMG_8556.jpg

Пробки

Возвращение к активной жизни просто не может не повлиять на дорожное движение. Потому сегодня велика вероятность пробок и других сюрпризов на работу.


Покатаемся?

Пусть официально новогодние каникулы и закончились, в Липецке посетителей продолжают принимать катки

Расписание работы остальных мест для массового катания (0+):

10:00-22:00 – каток в парке НЛМК (ул. Адмирала Макарова, 1в):
10:00-21:00 – каток в парке Победы;
10:00-21:30 с перерывом в 15:00-16:00 – каток в Нижнем парке.
11:00 -21:00 – каток возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13).
15:00 – 21.00 Каток в посёлке Матырский (ул. Энергостроителей, 5а).

DSC_487512.jpg

Выставка достижений

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) до 3 февраля ежедневно с 10:00 до 19:00 работает выставка «Липецкая область на ВСХВ и ВДНХ» (12+).

qfbckrncuht1dwy2wf283v8knie5lbpd.jpg

Возможность окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как регион демонстрировал свои достижения на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и Выставке достижений народного хозяйства. Экспозиция отражает ключевые этапы экономического, социального и культурного развития нашего края с 1954 по 1990 год.

Юные художники 

С 9:00 до 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино пока ещё можно побывать на выставке выставка «Новогодняя палитра» (6+).

xdknF3xEsZMaXf8XimztmfzIVEcZE_8voZrYhkNJkHpveGKwPeJVkFaaKFPzbu8ojhXGOSZriaPHY-mwQUeNDaXY.jpg

Фото vk.com/ocknt

Выставка работ участников детской студии изобразительного творчества «Искусство». Продлится до 18 января. Вход свободный.

Убийственные покупки-2025

Телескопы, бабочки и лотерейные билеты – SuperJob выяснил, о каких импульсивных покупках в 20025 году сожалеют липчане.

Чаще всего называли одежду и обувь – по 5% опрошенных. По 4% считают бесполезной покупку очередного смартфона или лишних продуктов – здесь речь чаще шла об излишествах вроде мучного и сладкого). 3% сожалеют о решении купить бытовую технику. По 2% ругают себя за покупку БАДов или косметики.

wwbtuifg91xs2pgzutkixetfzoompgrl.jpeg

36% отметили, что в прошедшем году сумели воздержаться от покупок ненужных вещей.

Не у каждого такая зарплата, чтобы ею гордиться

Лишь 9% липчан назвали своими главными профессиональными достижениями в 2025 году увеличение зарплаты, выяснили в SuperJob. 8% опрошенных удовлетворены тем, что весь год работали стабильно. 7% гордятся высоким качеством своего труда.

0J2A6820.JPG

Мужчины чаще называли в качестве поводов для гордости такие результаты 2025 года как смена профессии и успешное прохождение проверок контролирующих органов. Женщины — завершение обучения, а также баланс работы и личной жизни.

Дорогие липчане! Поздравляем с началом нового трудового года. Но как же всё таки сложно после длительных каникул просыпаться рано утром и по свежему морозцу топать на любимую работу! Держитесь! Помогут короткие паузы на работе для чтения новостей на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей вооружат вас всей необходимой информацией. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
После
3 минуты назад
Длительных каникул в ЖЭК не дозвониться.Трубки лежат на столах,чтобы жители не беспокоили.
Ответить
Электорат
51 минуту назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить