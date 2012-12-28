Все новости
Этому пешеходному переходу нужен свой гаишник
Происшествия
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Происшествия
Циклон со Средиземноморья принесет в Липецкую область рождественские оттепели
Погода в Липецке
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Общество
Одна из пострадавших во время налета БПЛА ельчанок уже дома
Происшествия
Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Липецкой области
Общество
Нижнекамские полицейские помогли путешественнице на ее пути в Липецкую область
Общество
Грипп H3N2, Covid-19 — чем болеют липчане с первых дней года
Общество
В пяти муниципалитетах Липецкой области объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега
Общество
Мэрии Липецка и Ельца отчитались об уборке улиц от снега
Общество
Грипп H3N2, Covid-19 — чем болеют липчане с первых дней года
Общество
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
Общество
Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Липецкой области
Общество
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Происшествия
МЧС: на область опустится плотный туман
Погода в Липецке
Нижнекамские полицейские помогли путешественнице на ее пути в Липецкую область
Общество
Красный уровень пожелтел
Происшествия
Угроза атаки БПЛА миновала к пяти утра
Происшествия
В пяти муниципалитетах Липецкой области объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Происшествия
1453
сегодня, 11:46
11

Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается

Пожар продолжается больше суток.

Глава Усманского округа Владимир Мазо сообщил о продолжающемся тушении пожара на нефтебазе под Усманью.

«Ликвидация возгорания на нефтебазе продолжается. Пострадавших нет. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Просим сохранять спокойствие», — написал глава округа в соцсетях. 

Пожар на нефтебазе возник рано утром 6 января после падения БПЛА

пожар
0
6
4
1
21

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
АнтиСоветчик
4 минуты назад
Вертолёт нужен, а лучше несколько. С земли его трудно ликвидировать.
Ответить
Алоизий
10 минут назад
Экологи уже отчитались, что это даже на пользу природе идёт. Всё там в пределах и хорошо.
Ответить
Т
14 минут назад
Значит бенз ещё подорожает. Тем более его поставки из Венесуэлы в Россию прекращены после ареста американцами Мадуроса.
Ответить
А что
7 минут назад
Бензин когда то дешевел?
Ответить
Мизантроп
21 минуту назад
такое ощущение что, будет только хуже
Ответить
Ага
34 минуты назад
А откуда прилетел?
Ответить
111
54 минуты назад
Пока сама не выгорит - не потушить. У нас еще не научились такие объекты тушить
Ответить
Так то
37 минут назад
Нигде не научились
Ответить
Главное
41 минуту назад
Как обычно пострадавших нет!?
Ответить
металлург
сегодня, 12:03
этот дрон который проспали пол 3 ночи пролетал на соколе жужжал как триммер
Ответить
123
42 минуты назад
Где сокол, а где усмань
Ответить
