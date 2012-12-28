Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
сегодня, 11:46
Тушение пожара на нефтебазе под Усманью продолжается
Пожар продолжается больше суток.
«Ликвидация возгорания на нефтебазе продолжается. Пострадавших нет. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Просим сохранять спокойствие», — написал глава округа в соцсетях.
Пожар на нефтебазе возник рано утром 6 января после падения БПЛА.
