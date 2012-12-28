МЧС: на область опуститься плотный туман

Сегодня в Липецкой области сложные метеоусловия.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня в Липецкой области ожидается туман с видимостью менее 500 метров, предупреждает МЧС.Туман наложится на другие последствия оттепели: гололед, налипание мокрого снега, гололедицу на дорогах.Спасатели предлагают проявлять крайнюю осторожность и пешеходам и водителя.