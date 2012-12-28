Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
сегодня, 08:47
МЧС: на область опуститься плотный туман
Сегодня в Липецкой области сложные метеоусловия.
Туман наложится на другие последствия оттепели: гололед, налипание мокрого снега, гололедицу на дорогах.
Спасатели предлагают проявлять крайнюю осторожность и пешеходам и водителя.
