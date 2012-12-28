Происшествия
Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами
Полицейские изловили тех, кто может быть причастен к погромам на улице Космонавтов.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, юношей доставили в территориальный отдел полиции, где в присутствии законных представителей от них получили объяснения по факту произошедшего.
Об инциденте сообщили жильцы дома 26 декабря прошлого года.
Сейчас продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото УМВД РФ по Липецкой области
