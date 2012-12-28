Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами

Полицейские изловили тех, кто может быть причастен к погромам на улице Космонавтов.

Сейчас продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.





Фото УМВД РФ по Липецкой области

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку установили личности подростков, причастных к повреждению имущества в подъезде многоквартирного дома по улице Космонавтов.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, юношей доставили в территориальный отдел полиции, где в присутствии законных представителей от них получили объяснения по факту произошедшего.Об инциденте сообщили жильцы дома 26 декабря прошлого года.