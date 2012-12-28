Все новости
Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор

Титова задержали в феврале 2024 года в Сербии. 8 мая 2024 года его экстрадировали в Россию.

Левобережный суд Липецка вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве более чем на 25 миллионов рублей. Экстрадированный из Сербии Сергей Титов и его сообщник Даниила Плотников признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (по части четвёртой статьи 159 УК РФ): Титова приговорили к трём годам, Плотникова – к четырём годам исправительной колонии общего режима. Дополнительно им назначен штраф: Титову — 300 тысяч рублей, Плотникову — 400 тысяч рублей. Еще один соучастник преступления продолжает находиться в международном розыске.

«С мая 2021 года по апрель 2022 года Титов и Плотников путем заключения фиктивных сделок, а также под предлогом оказания юридической помощи и решения всех вопросов, возникающих в ходе судебного спора с налоговым органом, получили от финансового директора коммерческой организации более 25 миллионов рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, Сергей Титов предложил учредителю липецкой компании услуги по обжалованию в Арбитражном суде решения налоговой инспекции о взыскании штрафов, но ничем не помог. В сентябре 2022 года следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На основании постановления суда в отношении Сергея Титова заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но обвиняемый скрылся от следствия за границей.

Сергей Титов был объявлен в международный розыск по инициативе группы Интерпола УМВД России по Липецкой области. Его задержали зимой 2024 года в Сербии и по требованию генпрокуратуры экстрадировали в Россию. 8 мая 2024 года Сергей Титов в аэропорту города Белграда был передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву — об этом тогда сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Комментарии (2)

липецк1
13 минут назад
...а за 200 тыс 7 лет строгого...дурдом
Житель Сокола
51 минуту назад
Круто, за 25 лямов трёшка, а за 200 тысяч рублей 7 лет.
