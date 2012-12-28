«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Происшествия
сегодня, 10:41
2
Титова задержали в феврале 2024 года в Сербии. 8 мая 2024 года его экстрадировали в Россию.
«С мая 2021 года по апрель 2022 года Титов и Плотников путем заключения фиктивных сделок, а также под предлогом оказания юридической помощи и решения всех вопросов, возникающих в ходе судебного спора с налоговым органом, получили от финансового директора коммерческой организации более 25 миллионов рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, Сергей Титов предложил учредителю липецкой компании услуги по обжалованию в Арбитражном суде решения налоговой инспекции о взыскании штрафов, но ничем не помог. В сентябре 2022 года следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На основании постановления суда в отношении Сергея Титова заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но обвиняемый скрылся от следствия за границей.
Сергей Титов был объявлен в международный розыск по инициативе группы Интерпола УМВД России по Липецкой области. Его задержали зимой 2024 года в Сербии и по требованию генпрокуратуры экстрадировали в Россию. 8 мая 2024 года Сергей Титов в аэропорту города Белграда был передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву — об этом тогда сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
