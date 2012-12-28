На улице Папина забил источник

Залита парковка у жилого дома, вода подступает к одному из подъездов.

Уже неделю на улице Папина, 2В из траншеи энергетиков льется вода. По словам жильцов дома, разлившееся озеро подступило к одному из подъездов, затоплена парковка:«Вода подступила к первому подъезду, залило всю стоянку у дома. Подход к светофору невозможен. Уровень воды достиг 15-20 см на стоянке. Вода так же стекает на проезжую часть. Работы не ведутся, на обращения в аварийные службы реакции нет».«Утечку планируется устранить завтра, 17 декабря», — рассказали GOROD48 в «РВК-Липецк».В каких домах из-за ремонта отключат воду энергетики сообщат дополнительно.