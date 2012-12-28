Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
сегодня, 10:02
«Помогите спасти птиц!»
Из села Замартынье Добровского округа не улетели лебеди.
Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, это очень хорошо, что люди неравнодушны к судьбе лебедей и беспокоятся о них. Но как раз в селе Замартынье есть незамерзающий участок водоёма, и в прошлом году на нём зимовали 10 лебедей! В предыдущие годы лебеди также из села не улетали. И если зима будет не очень холодной — лебеди благополучно её переживут.
А вот если погода войдёт в климатическую норму, будет морозно и лёд встанет — лебеди смогут перелететь из села Замартынье на Дон и его притоки, где тоже много незамерзающих участков.
