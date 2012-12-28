Из села Замартынье Добровского округа не улетели лебеди.

В редакцию GOROD48 обратился взволнованный читатель: «В селе Замартынье Добровского округа не улетели лебеди: двое взрослых и штук пять ещё неоперившихся лебеденка! Лёд уже встаёт, осталась небольшая полынья. Если погода ухудшится — то они тупо замёрзнут. Помогите спасти птиц!».Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, это очень хорошо, что люди неравнодушны к судьбе лебедей и беспокоятся о них. Но как раз в селе Замартынье есть незамерзающий участок водоёма, и в прошлом году на нём зимовали 10 лебедей! В предыдущие годы лебеди также из села не улетали. И если зима будет не очень холодной — лебеди благополучно её переживут.А вот если погода войдёт в климатическую норму, будет морозно и лёд встанет — лебеди смогут перелететь из села Замартынье на Дон и его притоки, где тоже много незамерзающих участков.