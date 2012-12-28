Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Происшествия
сегодня, 10:09
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
За три дня полицейские зарегистрировали 14 заявлений о мошенничествах.
Отмечен рост числа обманутых на платформах бесплатных объявлений. 55-летний липчанин хотел купить зимнюю резину и лишился 140 тысяч рублей. 35-летний мужчина покупал кроссовки и перевел злоумышленникам 3640 рублей по QR-коду. А 25-летний липчанин перевел мошенникам 23 300 рублей за коробку переключения передач для автомобиля.
Также отмечены случаи обмана, связанные с дополнительным заработком, переводом на «безопасные» счета и «предотвращением мошеннических действий».
