76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

За три дня полицейские зарегистрировали 14 заявлений о мошенничествах.

С 12 по 14 декабря полицейские зарегистрировали 14 заявлений о мошенничествах: всего жители нашего региона потеряли 3,1 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 76-летняя пенсионерка с 5 по 29 ноября находилась под влиянием мошенников, которым передала почти 1,5 миллиона рублей. В полицию пожилая женщина обратилась лишь 13 декабря. Возбуждено уголовное дело.Отмечен рост числа обманутых на платформах бесплатных объявлений. 55-летний липчанин хотел купить зимнюю резину и лишился 140 тысяч рублей. 35-летний мужчина покупал кроссовки и перевел злоумышленникам 3640 рублей по QR-коду. А 25-летний липчанин перевел мошенникам 23 300 рублей за коробку переключения передач для автомобиля.Также отмечены случаи обмана, связанные с дополнительным заработком, переводом на «безопасные» счета и «предотвращением мошеннических действий».