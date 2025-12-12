Все новости
Общество
637
сегодня, 14:49
3

На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение

На месте уже побывали представители управляющей компании.

В доме №104 на проспекте Победы, где сегодня горячей водой залило магазин «Эталон», затопило ещё одно нежилое помещение под номером один — это подвал под магазином «Цветы». В подвале вода повредила электрощитовую, залиты стены, а на полу озеро глубиной 10-15 сантиметров.

6153d78e-0cb1-4ad9-a399-87d822c85061.jpeg+2025-12-12-14.41.35+niz.jpg

На месте уже побывали представители управляющей компании «Дом наших друзей» и составили акт о залитии. Собственники нежилого помещения намерены требовать с виновников коммунальной аварии возмещения убытков.

b341e333-d49c-48c4-8360-5ed933d684fe.jpeg+2025-12-12-14.41.35+niz.jpg

24feb765-c509-48e0-b541-2aceaea95d8c.jpeg+2025-12-12-14.41.35+niz.jpg

Напомним, в соседнем магазине «Эталон» в воде оказался весь товар на цокольном этаже: наборы инструментов, генераторы, домкраты, лестницы, ключи, герметики.

В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» сообщили, что порыв теплосети на проспекте Победы, 104, действительно, произошёл на участке, который обслуживает этот филиал. 

— Аварийная бригада оперативно прибыла на место, сейчас ведутся земляные работы для определения повреждения. Собственнику помещений будет компенсирован ущерб после оценки состояния помещений и оборудования. В свою очередь, хотим обратить внимание, что вводы тепловых сетей — критически важный элемент инфраструктуры дома. Мы нередко фиксируем недостаточную герметизацию в этих узлах: управляющие компании зачастую пренебрегают ремонтом и обслуживанием. Это и приводит к усугублению последствий от повреждения теплосети, как мы видим в данной ситуации, — рассказали в пресс-службе.
ЖКХ
вода
0
2
2
1
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
vlad
51 минуту назад
Осталось немного потерпеть до 2047 года.
Ответить
Васёк
55 минут назад
А нам говорили что придут московкие буржуи и будут вкладывать деньги из своего кармана на блага липчан. Но сейчас буржуи наполняют только свои карманы.
Ответить
Садовод
сегодня, 15:02
Не надо нам никаких разрушений из вне - сами разрушаемся с таким министрами, управителями и прочими визирями. Нагадил - и в Москву, там уже не прикоснутся
Ответить
