На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
На месте уже побывали представители управляющей компании.
На месте уже побывали представители управляющей компании «Дом наших друзей» и составили акт о залитии. Собственники нежилого помещения намерены требовать с виновников коммунальной аварии возмещения убытков.
Напомним, в соседнем магазине «Эталон» в воде оказался весь товар на цокольном этаже: наборы инструментов, генераторы, домкраты, лестницы, ключи, герметики.
В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» сообщили, что порыв теплосети на проспекте Победы, 104, действительно, произошёл на участке, который обслуживает этот филиал.
— Аварийная бригада оперативно прибыла на место, сейчас ведутся земляные работы для определения повреждения. Собственнику помещений будет компенсирован ущерб после оценки состояния помещений и оборудования. В свою очередь, хотим обратить внимание, что вводы тепловых сетей — критически важный элемент инфраструктуры дома. Мы нередко фиксируем недостаточную герметизацию в этих узлах: управляющие компании зачастую пренебрегают ремонтом и обслуживанием. Это и приводит к усугублению последствий от повреждения теплосети, как мы видим в данной ситуации, — рассказали в пресс-службе.
