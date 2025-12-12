Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Общество
329
24 минуты назад
4
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Пострадал товар в цокольном этаже. Глубина коммунального озера достигает 20 сантиметров.
Магазин не работает, в нём отключили свет, на входе стоят резиновые сапоги, а из-за двери вырываются густые клубы пара. На первом этаже — пар и сырость как в бане, а цокольный этаж и вовсе превратился в бассейн с горячей водой. Глубина «озера» достигает 20 сантиметров.
На цокольном этаже «Эталона» продаются наборы инструментов, генераторы, домкраты, лестницы, ключи, герметики — всё это сейчас в горячей воде и многое может после заржаветь и испортиться. Масштабы трагедии в магазине сейчас оценивают.
Самое обидное — потопы повторяются регулярно. Озеро из горячей воды в цокольном этаже уже было 16 апреля.
От горячего пара и влажности также страдают другие расположенные в доме №104 по Проспекту Победы магазины: «Фикс Прайс», «Цветы» и «Арсенал». Везде сегодня тоже как в бане.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго», сейчас воду откачивают и определяются с местом порыва.
0
0
2
0
3
Комментарии (4)