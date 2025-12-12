Все новости
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Статистика: в Липецкой области сократились промышленное производство и ввод жилья
Экономика
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
Как рассказать о себе бесплатно в федеральном СМИ, где полоса стоит три миллиона рублей?
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
329
24 минуты назад
4

Магазин «Эталон» затопило горячей водой

Пострадал товар в цокольном этаже. Глубина коммунального озера достигает 20 сантиметров.

Сегодня утром в очередной раз затопило цокольный этаж магазина «Эталон» на проспекте Победы, 104.

IMG_4377.jpeg+2025-12-12-10.52.40+niz.jpg

Магазин не работает, в нём отключили свет, на входе стоят резиновые сапоги, а из-за двери вырываются густые клубы пара. На первом этаже — пар и сырость как в бане, а цокольный этаж и вовсе превратился в бассейн с горячей водой. Глубина «озера» достигает 20 сантиметров.

IMG_4382.jpeg+2025-12-12-10.52.40+niz.jpg

На цокольном этаже «Эталона» продаются наборы инструментов, генераторы, домкраты, лестницы, ключи, герметики — всё это сейчас в горячей воде и многое может после заржаветь и испортиться. Масштабы трагедии в магазине сейчас оценивают.

Самое обидное — потопы повторяются регулярно. Озеро из горячей воды в цокольном этаже уже было 16 апреля.

От горячего пара и влажности также страдают другие расположенные в доме №104 по Проспекту Победы магазины: «Фикс Прайс», «Цветы» и «Арсенал». Везде сегодня тоже как в бане.

IMG_4388.jpeg+2025-12-12-10.52.40+niz.jpg

IMG_4383.jpeg+2025-12-12-10.52.40+niz.jpg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго», сейчас воду откачивают и определяются с местом порыва.


ЖКХ
0
0
2
0
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Может
2 минуты назад
Едросы шо то скажут?
Ответить
однако
4 минуты назад
расходы для Урываевой
Ответить
Такие времена
6 минут назад
Лучше бы про опеку написали
Ответить
САИ
11 минут назад
Что и следовало ожидать, ничего нового, бардак, он везде бардак.
Ответить
