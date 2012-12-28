Все новости
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома
Происшествия
Фиктивно утилизировавший строительные отходы подрядчик должен вернуть 1,1 миллиона рублей
Происшествия
Миша уже спит, а Маша еще гуляет
Общество
Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ
Экономика
Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий
Общество
49-летний мужчина пострадал во время пожара в грязинской пятиэтажке
Происшествия
22-летняя липчанка хотела купить парфюмерию и перевела мошенникам 95 000 рублей
Происшествия
Экономика
24
10 минут назад

Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ

97,8 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в январе-октябре — по сравнению с прошлогодним он вырос на 3,3%, сообщает Липецкстат. 

Основная доля расходов пришлась на траты за услуги ЖКХ — 26%. По 15% пришлось на транспортные и бытовые расходы, 13% — на телекоммуникационные, 12% — на медицинские. 

Всего на бытовые услуги липчане потратили за 10 месяцев 14,9 миллиарда рублей — в сопоставимых ценах это больше января-октября 2024 года на 3,6%. Здесь 32% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.

