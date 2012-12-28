Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Фиктивно утилизировавший строительные отходы подрядчик должен вернуть 1,1 миллиона рублей
Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий
Экономика
10 минут назад
Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ
97,8 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в январе-октябре — по сравнению с прошлогодним он вырос на 3,3%, сообщает Липецкстат.
Всего на бытовые услуги липчане потратили за 10 месяцев 14,9 миллиарда рублей — в сопоставимых ценах это больше января-октября 2024 года на 3,6%. Здесь 32% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.
