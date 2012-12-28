Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ

97,8 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в январе-октябре — по сравнению с прошлогодним он вырос на 3,3%, сообщает Липецкстат.



Основная доля расходов пришлась на траты за услуги ЖКХ — 26%. По 15% пришлось на транспортные и бытовые расходы, 13% — на телекоммуникационные, 12% — на медицинские.Всего на бытовые услуги липчане потратили за 10 месяцев 14,9 миллиарда рублей — в сопоставимых ценах это больше января-октября 2024 года на 3,6%. Здесь 32% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.