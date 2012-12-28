Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей

Женщина вступила в перепалку с родителями одноклассницы своей дочери.

Жительница деревни Марьино-Николаевка Тербунского округа оштрафована на 5000 рублей за оскорбления в в адрес односельчан в родительском чате (по части второй статьи 5.61 КоАП РФ).«Женщина вступила в перепалку с родителями одноклассницы своей дочери, оставив голосовые сообщения, содержащие грубые унизительные высказывания. Пострадавшие обратились с заявлением к прокурору и потребовали наказания своей обидчицы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Липчанам напоминают: оскорбления, размещённые в интернете, в том числе в мессенджерах и соцсетях, приравниваются к публичным и влекут за собой ответственность.