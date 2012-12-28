Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
сегодня, 16:25
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Женщина вступила в перепалку с родителями одноклассницы своей дочери.
«Женщина вступила в перепалку с родителями одноклассницы своей дочери, оставив голосовые сообщения, содержащие грубые унизительные высказывания. Пострадавшие обратились с заявлением к прокурору и потребовали наказания своей обидчицы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Липчанам напоминают: оскорбления, размещённые в интернете, в том числе в мессенджерах и соцсетях, приравниваются к публичным и влекут за собой ответственность.
