26-летний ельчанин сдал в ломбард украшения бывшей

Теперь ему грозит срок за кражу.

В Ельце в отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о краже ювелирных украшений на 56 000 рублей у 22-летней бывшей сожительницы.«Со слов подозреваемого, испытывая материальные трудности, он решил похитить ювелирные украшения своей девушки и продать их. Пока девушка была на работе, он взял золотые кольцо и браслет и сдал их в ломбард. Вырученные деньги потратил», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Мужчина вину признал, раскаялся и даже возместил часть ущерба возместил. Тем не менее, по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» ему грозит до пяти лет лишения свободы.