Происшествия
375
сегодня, 14:51
1
26-летний ельчанин сдал в ломбард украшения бывшей
Теперь ему грозит срок за кражу.
«Со слов подозреваемого, испытывая материальные трудности, он решил похитить ювелирные украшения своей девушки и продать их. Пока девушка была на работе, он взял золотые кольцо и браслет и сдал их в ломбард. Вырученные деньги потратил», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Мужчина вину признал, раскаялся и даже возместил часть ущерба возместил. Тем не менее, по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» ему грозит до пяти лет лишения свободы.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)