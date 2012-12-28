Все новости
Спорт
159
сегодня, 19:53
2

Липчане выиграли, «Липецк» проиграл

Зачем понадобилось дезориентировать публику тем, что игры должны пройти на площадке «Тамбова»?

В первом домашнем «дерби» с МХК «Тамбов» липецкие хоккеисты уступили в овертайме – 2:3.

Мы уже писали, что тон в тамбовской команде задают воспитанники липецкого хоккея, которые странным образом оказались никому не нужны в родном клубе. А за «Липецк» бьются «варяги», ну как бьются…

Хозяев уже на 2-й минуте вывел вперёд 18-летний уроженец Воркуты Герман Бабарико, удачно на «пятачке» подставивший клюшку под бросок партнёра.

На 4-й минуте форвард «Тамбова» коренной липчанин Никита Попадьин схлопотал две минуты штрафа за задержку соперника клюшкой. У нашей команды появился шанс реализовать большинство, но вместо этого она… чуть не пропустила в свои ворота. Быстрый нападающий гостей Даниил Кожевников убежал на рандеву с вратарём Максимом Карповым, но не смог его переиграть.

И всё же до перерыва гости забросили ответную шайбу. У липчан был удалён воспитанник челябинского хоккея защитник Максим Пташников, и соперники на 19-й минуте разыграли «лишнего». Бросок почти от синей линии у защитника Степана Борясова вышел не сильным, но Карпов был закрыт игроками и поэтому пропустил – 1:1. Лучший бомбардир гостей липчанин Евгений Захаров в этой атаке записал на свой счёт голевую передачу, теперь на его счету 13 (6+7) очков.

На 28-й минуте Бабарико вывел хозяев вперёд – 2:1, на что «Тамбов» ответил уже в третьем периоде: Артём Лихоступ расчертил диагональ через всю чужую зону, а накативший Даниил Никифоров «расстрелял» ворота.

Больше никто в основное время забить не успел. В овертайме формате «трое на трое» всё решило индивидуальное мастерство Власа Рощина. Форвард «Тамбова» получил передачу ещё на своей синей линии, промчался вперёд и с висевшим на спине Максимом Рихардом (москвич, воспитанник ЦСКА) буквально завёз шайбу в ворота. Защитник Сергей Тимошенко (из Рязани) в этот момент стоял в паре метров и смотрел хоккей…. Занавес…

Кто-то может не согласится с нашей критикой за ставку на иногородних хоккеистов, но.… Во-первых, МХК «Липецк» – не профессиональный клуб, а задумывался именно как главная команда СДЮШОР№11, т.е. играть по идее должны именно выпускники школы. А во вторых, неужели стало лучше с приезжими?

В последний раз команда радовала болельщиков 30 октября, выстояв дома против пензенского «Дизелиста» – 3:2. Затем был ноябрь ВООБЩЕ без побед, нынешний проигрыш стал уже 9-м кряду.

В таблице липчане поменялись местами с «Тамбовом», теперь наша команда с 13-ю очками предпоследняя, 13-я. И уже всего в трёх очках аутсайдер – несчастный и лишённый играть домашние матчи в родном городе «Белгород».

Из хорошего: сегодня в «Звездном» был установлен рекорд посещаемости сезона (после публикации об игре на GOROD48 и в наших социальных сетях), хотя дворец не был заполнен и наполовину – 974 зрителя. Наверняка их могло быть больше, но в официальных соцсетях клуба с 4 октября закреплена наверху информация, что игры 6 и 7 декабря пройдут… на площадке «Тамбова».

Без имени.jpg

Это тоже показатель отношения к делу. Неужели за два месяца было трудно выявить и устранить ошибку?

Фото vk.com/mhcryazanvdv
Хоккей
МХК «Липецк»
Комментарии (2)

Димон
3 минуты назад
В Липецке давно нет СДЮШОР№11, есть только СШ№11, а это две очень разные вещи.
Ответить
Фетисов
27 минут назад
А что в Липецке есть хоккей?!
Ответить
