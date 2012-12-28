Липчане выиграли, «Липецк» проиграл

Зачем понадобилось дезориентировать публику тем, что игры должны пройти на площадке «Тамбова»?

Из хорошего: сегодня в «Звездном» был установлен рекорд посещаемости сезона (после публикации об игре на GOROD48 и в наших социальных сетях), хотя дворец не был заполнен и наполовину – 974 зрителя. Наверняка их могло быть больше, но в официальных соцсетях клуба с 4 октября закреплена наверху информация, что игры 6 и 7 декабря пройдут… на площадке «Тамбова».









Это тоже показатель отношения к делу. Неужели за два месяца было трудно выявить и устранить ошибку?





Фото vk.com/mhcryazanvdv