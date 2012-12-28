Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1

Сегодня, 26 ноября, погоня в Ельце закончилась ДТП, экс-руководителя лаборатории Росприроднадзора осудили за поборы с подчиненных, и в региональном минздраве сообщили, что 27 ноября возобновится ремонт поликлиники № 1.