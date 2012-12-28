Все новости
Общество
182
41 минуту назад

Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1

Сегодня, 26 ноября, погоня в Ельце закончилась ДТП, экс-руководителя лаборатории Росприроднадзора осудили за поборы с подчиненных, и в региональном минздраве сообщили, что 27 ноября возобновится ремонт поликлиники № 1.

Утро в Ельце началось с ДТП. На перекрестке улиц Промышленной и Ломоносова водитель автомобиля «Audi Q7» снес дорожное ограждение и сбежал.

По данным GOROD48, аварии предшествовала погоня, автоинспекторы преследовали иномарку еще в селе Становое. Водителя до сих пор не нашли.

«Старый трюк, теперь гонщик/хозяин за определенную мзду напишет об угоне и все — взятки гладки», — считает Липчанин.

«Если только это был хозяин, может, её действительно угнали», — засомневался Александр Н.

«Не китайское ГЭ, уцелела машина, и водила живой. Таких годов даже дешевле китайской машины», — подметил другой Александр.

Накануне на улице  Мичурина в Липецке водитель «Шкоды» сбил 7-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, его отвезли в больницу.

По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Бывшего руководителя липецкого филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на два года.

По данным GOROD48, речь идет о Юрии Кондратове. Его уголовное дело о превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности расследовал следственный комитет.

Суд доказал, что с декабря 2022 года по октябрь 2024-го он требовал с подчиненных часть премий в виде отката. Незаконный доход составил более двух миллионов рублей.

Обвиняемый вину признал и возместил ущерб.

«Не понял, почему условно? Деньги он собирал вполне реальные, а не условные», — удивился комментатор.

«Своих не бросают. Он же руководитель, а не дворник. В учебнике истории написано — это элита», — пояснил ему другой комментатор.

«Чем удивили, во многих учреждениях это практикуется», — сообщил Очевидец.

Это наконец-то произошло! Завтра, 27 ноября, в поликлинике № 1 на улице Советской возобновится ремонт, который, по первоначальному замыслу, должен был закончиться еще 31 августа 2024 года. Но сильно затянулся из-за судебной тяжбы с подрядчиком. Тяжба, кстати, закончилась мировым соглашением.

Работы по контракту выполнены на 40%. Если все пойдет по плану, отремонтировать поликлинику должны к 31 марта 2026 года.

— Нового подрядчика мы хорошо знаем. «МонтажТехСтрой» имеет хорошую репутацию. Он работал по нашим контрактам на ремонтах 2-й и 4-й поликлиник, РУМа. Задачи ему ясны. Он заверил нас, что вовремя завершит работы, — сказала исполняющая обязанности регионального министра здравоохранения Лилия Самошина.

Пока же пациентов принимают в детской поликлинике на Зегеля, 9а.

«В то, что была лучшей — верим, а точнее знаем. А дальше. А дальше она не работает уже несколько лет, вроде бы. И когда заработает, липчанам неведомо. Очередные ваши обещалки — посмотрим, сбудутся ли они, или снова в Липецке что-то пойдёт не так», — оставил скептическое замечание Справедливости!

Пока ремонтируют поликлинику № 1 врачи спасают жизни липчан в других медицинских учреждениях.

Диабетику и гипертонику удалили раковую опухоль лапараскопической операцией. Новооборазование у 64-летнего липчанина обнаружили во время диспансеризации.

В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь 84-летней ельчанки, пострадавшей во время пожара в микрорайоне Александровский.

«Держись, бабуля, всё будет хорошо. Скорейшего выздоровления», — пожелал Эх.

Завтра, выходя на улицу, не забудьте взять зонт, днем ожидаются небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, температура в Липецке составит от +4 до +6 градусов.

Фото: vk.com/wall
вечЁрка
ДТП
суд
поликлиника №1
0
0
0
0
0

Комментарии

