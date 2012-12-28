Все новости
Погода в Липецке
235
сегодня, 17:00

В Липецкой области до +8

Температура останется выше нормы.

27 и 29 ноября Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона, осадки будут незначительными. 28 ноября скажется влияние передней теплой части ложбины Атлантического циклона, ожидаются небольшие дожди, на одни сутки значительно потеплеет. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 29 ноября — 2-3 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 28 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 9 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем – от +3 до +8 градусов.
 
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +4 до +6 градусов.

День 27 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году — 24 градуса мороза. 

потепление
1
0
0
4
0

Комментарии

