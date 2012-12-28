Погода в Липецке
В Липецкой области до +8
Температура останется выше нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 29 ноября — 2-3 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 28 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 9 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем – от +3 до +8 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — от +4 до +6 градусов.
День 27 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году — 24 градуса мороза.
