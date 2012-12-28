Происшествия
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Ребенок госпитализирован. По предварительным данным, он перебегал дорогу в неположенном месте.
«По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода», — сообщили в Госавтоинспекции.
Еще три пешехода пострадали вчера в Липецке, Данкове и Задонском округе.
В Липецке на улице Интернациональной 46-летний мужчина попал под «Ладу Весту», в которую врезалась «Тойота Авенсис» 66-летнего водителя. Мужчине потребовалась медицинская помощь.
Вечером в Данкове на улице Мира 48-летнюю женщину сбил 66-летний водитель «Рено Клио». Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщину госпитализировали.
В Задонском районе на дороге Верхний Студенец примыкание к трассе «Орел-Тамбов» под автомобиль «ВАЗ-21102», которым управлял 37-летний водитель, попала 46-летняя женщина. Ее с места аварии доставили в больницу.
Авария со смертельным исходом случилась днем 25 ноября дороге «Обход города Липецка»: в столкновении «Опеля Зафира» и «ВАЗа-21074» погиб 51-летний водитель отечественного автомобиля. 45-летний водитель «Опеля» госпитализирован.
В Задонском районе дороге Тюнино - поселок Мирный вчера опрокинулся 15-летний подросток на мопеде. Юноша госпитализирован.
Еще одна авария в Задонском районе произошла на дороге «Орел - Тамбов»: здесь столкнулись «Ока» под управлением 67-летнего водителя и автомобиль «Вольво ХС» под управлением 46-летней женщины. В столкновении пострадал водитель отечественного автомобиля, он доставлен в больницу.
