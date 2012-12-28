Общество
Несколько домов на проспекте 60-летия СССР оставались без отопления
Авария, из-за которой были отключены семь домов, ликвидирована только к утру.
Оказалось, что по соседству с домом «РИР-Энерго» устраняло аварию на своих сетях.
«Отопление было отключено в семи домах. Первоначально энергетики обещали завершить работу к 19:00, потом к 22:00, затем к 23:00. В результате об окончании работ они сообщили сегодня в 06:37. После этого мы начали подключать дома. Через некоторое время батареи у всех должны быть горячими», — рассказал GOROD48 директор обслуживающей дом «Объединенной управляющей компании» Сергей Овчинников.
