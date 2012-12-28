Все новости
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Общество
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
«Назад пятьсот, пятьсот вперед…»
Общество
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Температура в Липецке остановилась в шаге от рекорда
Общество
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
Какая боль….
Спорт
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
Температура в Липецке остановилась в шаге от рекорда
Общество
Какая боль….
Спорт
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Общество
«Назад пятьсот, пятьсот вперед…»
Общество
Порою путь найти так трудно, что легче новый проложить
Неделя 48
В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Происшествия
В Липецкой области дожди, туман и до +8
Погода в Липецке
Происшествия
858
сегодня, 09:15

В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира

Обвиняемый нарушил, пожалуй, все законы и предписания для водителей.

До семи лет лишения свободы грозит виновнику ДТП, в котором 3 мая текущего года в Липецке пострадал 17-летний пассажир мотоцикла.

Уголовное дело передано в суд. Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом перевозил пассажира без защитного шлема. В результате лихой и самоуверенный мотоциклист налетел на препятствие в Правобережном районе Липецка. Несовершеннолетний пассажир мотоцикла получил повреждение, которые классифицированы как тяжкий вред здоровью.

Концентрация алкоголя в крови у водителя составила 1,4%. Кроме того, он не имел водительского удостоверения, а транспортное средство не было должным образом зарегестрировано.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».

Фото УМВД РФ по Липецкой области.
Авария
ДТП
