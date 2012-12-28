Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Происшествия
858
сегодня, 09:15
В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Обвиняемый нарушил, пожалуй, все законы и предписания для водителей.
Уголовное дело передано в суд. Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом перевозил пассажира без защитного шлема. В результате лихой и самоуверенный мотоциклист налетел на препятствие в Правобережном районе Липецка. Несовершеннолетний пассажир мотоцикла получил повреждение, которые классифицированы как тяжкий вред здоровью.
Концентрация алкоголя в крови у водителя составила 1,4%. Кроме того, он не имел водительского удостоверения, а транспортное средство не было должным образом зарегестрировано.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».
Фото УМВД РФ по Липецкой области.
1
0
4
1
0
Комментарии