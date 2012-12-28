На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Их обнаружили сразу в нескольких местах.
«Как с этим бороться, я не знаю. Усманская трасса, видно с дороги, рядом с ЛТЗ», — написала Елена.
Липчанка весной уже рассказывала о лесной свалке, на которую выбросили даже фотографии передовиков производства. После публикации GOROD48 свалку убрали.
В министерстве лесного хозяйства Липецкой области GOROD48 рассказали, что сотрудники ОКУ «Грязинское лесничество» независимо от липчанки обнаружили и ликвидировали это «лежбище» еще в конце прошлой недели. Сегодня они собираются вывезти из леса металлические предметы.
По версии лесников, такие стоянки устраивают «промысловики» черного и цветного металла, а также бомжи. Летом из-за зелени, эти лагеря не видны. Лесники нашли не одну такую стоянку. Сегодня убрали подобную в лесополосе у Матырского.
