На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Общество
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Ельчанку напугали оформленным на неё миллионным кредитом и потребовали срочно его погасить
Происшествия
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
Новогодней столицей области станет Елец: в городе пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли»
Общество
Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
Общество
732
44 минуты назад
3

Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей

Их обнаружили сразу в нескольких местах.

Липчанка Елена пожаловалась на замусоренный лес у Тракторозаводского района. Судя по фотографиям, которые она прислала GOROD48, можно предположить, что в лесу кто-то жил: развешаны ковры, видны остатки костра.









«Как с этим бороться, я не знаю. Усманская трасса, видно с дороги, рядом с ЛТЗ», — написала Елена.

Липчанка весной уже рассказывала о лесной свалке, на которую выбросили даже фотографии передовиков производства. После публикации GOROD48 свалку убрали.

В министерстве лесного хозяйства Липецкой области GOROD48 рассказали, что сотрудники ОКУ «Грязинское лесничество» независимо от липчанки обнаружили и ликвидировали это «лежбище» еще в конце прошлой недели. Сегодня они собираются вывезти из леса металлические предметы.

По версии лесников, такие стоянки устраивают «промысловики» черного и цветного металла, а также бомжи. Летом из-за зелени, эти лагеря не видны. Лесники нашли не одну такую стоянку. Сегодня убрали подобную в лесополосе у Матырского.

photo_5246784087077360380_y.jpg

photo_5246784087077360378_y.jpg
мусор
0
1
3
4
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
4 минуты назад
да там алкаши пьют, гонять некому нет ППС
Ответить
988
8 минут назад
Что то подобное делали в нулевых, когда ещё эконом зоны не было, в посадках на дачном 5 молодёжь, примерно выпускные классы школы. Несколько лет тусились (довольно тихо), потом перестали - видно, работа-армия мешать стала
Ответить
Лёха
22 минуты назад
Сколько заброшенных садов, где можно было бы жить все лето в домике на участке!
Ответить
