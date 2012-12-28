Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Общественник побывал в СИЗО-1 и описал камеру бывшего председателя липецкого горсовета Александра Афанасьева. В УФСИН утверждают, что жалоб на содержание от подследственных не поступает.
В целом по СИЗО у общественников нареканий не возникло, а вот на камеры подвального этажа они внимание обратили. Подтёки на стенах, следы плесени, лужи в коридорах. Но в подвале проводится ремонт, что, как рассказал общественник, подтверждается сайтом госзакупок.
В одной из камер подвального этажа, по словам Сурена Акобяна, содержится «статусный подследственный», бывший председатель липецкого горсовета Александр Афанасьев.
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме из фильмов об апокалипсисе. В полумраке, едва разгоняемом тусклой лампой под потолком, мы еле различили его лицо. Перед нами предстал совершенно подавленный человек без малейшего намёка на былое статусное положение. Окружающая обстановка под стать: стены с пятнами плесени и следами протечек, санузел без освещения, спальное место с чем-то, отдалённо напоминающим «матрас» неопределённого цвета и без постельного белья, импровизированный «стол» с остатками пищи на одноразовой посуде — таковы реалии «ремонтируемого» подвала СИЗО-1. Печально, что сам Афанасьев назвал эти условия «совершенно нормальными», а на предложение поговорить наедине ответил категорическим отказом. Возможно, на такой ответ повлияло присутствие сотрудников учреждения, но чем объяснить отказ от разговора без их присутствия? Мы с Еленой Семидубер стали невольными участниками классического «театра абсурда»: человек, сидящий в полумраке без элементарных удобств, утверждает, что ему комфортно. Я не собираюсь давать оценку личности Афанасьева, но он явно находится в депрессии, а бытовые условия, в которые он погружен, только усугубляют это его состояние…».
Сурен Акобян и Елена Семидубер намерены обратиться к руководству СИЗО-1 для устранения выявленных нарушений.
«Условия содержания подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей в СИЗО-1, соответствуют действующему законодательству. Жалоб со стороны подозреваемых и обвиняемых в адрес администрации учреждения не поступало», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
Александр Афанасьев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и находится в следственном изоляторе с 9 октября — меру пресечения в виде ареста на два месяца ему и второму фигуранту дела, бывшему военкому Липецка Олегу Кузнецову, по ходатайству следователя СК избрал Правобережный суд Липецка.
По версии следствия, в 2023 году Александр Афанасьев и Олег Кузнецов ввели в заблуждение предпринимателя Андрея Выжанова, предложив ему за 20 миллионов рублей снизить недоимки по налогам. Полученные деньги они похитили и распорядились ими по своему усмотрению.
