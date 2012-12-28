«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»

Общественник побывал в СИЗО-1 и описал камеру бывшего председателя липецкого горсовета Александра Афанасьева. В УФСИН утверждают, что жалоб на содержание от подследственных не поступает.