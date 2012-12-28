Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Первый снег пришел из северных районов Липецкой области
Общество
Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг друга в «Одноклассниках»
Происшествия
В Липецкой области ночные заморозки до -5
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат электричество
Общество
В Липецке включены сирены: введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Еще в четырех районах Липецкой области введен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Заявляем всем мы, ждавшим ноября: «Зря его вы ждали, абсолютно зря!»
Неделя 48
Красный уровень угрозы действовал всю ночь
Происшествия
На символ 2026 года цены «лошадиные»!
Общество
В Липецкой области объявлен «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
Читать все
Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг друга в «Одноклассниках»
Происшествия
Первый снег пришел из северных районов Липецкой области
Общество
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
В Липецке включены сирены: введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Заявляем всем мы, ждавшим ноября: «Зря его вы ждали, абсолютно зря!»
Неделя 48
Еще в четырех районах Липецкой области введен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
В Липецкой области объявлен «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат электричество
Общество
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Происшествия
Красный уровень угрозы действовал всю ночь
Происшествия
Читать все
Происшествия
202
23 минуты назад
2

«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»

Общественник побывал в СИЗО-1 и описал камеру бывшего председателя липецкого горсовета Александра Афанасьева. В УФСИН утверждают, что жалоб на содержание от подследственных не поступает.

Липецкий общественник, член наблюдательной комиссии при УФСИН России по Липецкой области Сурен Акобян и его коллега Елена Семидубер побывали в СИЗО-1. Об итогах визита Сурен Акобян рассказал в социальных сетях.

В целом по СИЗО у общественников нареканий не возникло, а вот на камеры подвального этажа они внимание обратили. Подтёки на стенах, следы плесени, лужи в коридорах. Но в подвале проводится ремонт, что, как рассказал общественник, подтверждается сайтом госзакупок.

В одной из камер подвального этажа, по словам Сурена Акобяна, содержится «статусный подследственный», бывший председатель липецкого горсовета Александр Афанасьев.

«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме из фильмов об апокалипсисе. В полумраке, едва разгоняемом тусклой лампой под потолком, мы еле различили его лицо. Перед нами предстал совершенно подавленный человек без малейшего намёка на былое статусное положение. Окружающая обстановка под стать: стены с пятнами плесени и следами протечек, санузел без освещения, спальное место с чем-то, отдалённо напоминающим «матрас» неопределённого цвета и без постельного белья, импровизированный «стол» с остатками пищи на одноразовой посуде — таковы реалии «ремонтируемого» подвала СИЗО-1. Печально, что сам Афанасьев назвал эти условия «совершенно нормальными», а на предложение поговорить наедине ответил категорическим отказом. Возможно, на такой ответ повлияло присутствие сотрудников учреждения, но чем объяснить отказ от разговора без их присутствия? Мы с Еленой Семидубер стали невольными участниками классического «театра абсурда»: человек, сидящий в полумраке без элементарных удобств, утверждает, что ему комфортно. Я не собираюсь давать оценку личности Афанасьева, но он явно находится в депрессии, а бытовые условия, в которые он погружен, только усугубляют это его состояние…».

Сурен Акобян и Елена Семидубер намерены обратиться к руководству СИЗО-1 для устранения выявленных нарушений.

«Условия содержания подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей в СИЗО-1, соответствуют действующему законодательству. Жалоб со стороны подозреваемых и обвиняемых в адрес администрации учреждения не поступало», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

Александр Афанасьев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и находится в следственном изоляторе с 9 октября — меру пресечения в виде ареста на два месяца ему и второму фигуранту дела, бывшему военкому Липецка Олегу Кузнецову, по ходатайству следователя СК избрал Правобережный суд Липецка.

По версии следствия, в 2023 году Александр Афанасьев и Олег Кузнецов ввели в заблуждение предпринимателя Андрея Выжанова, предложив ему за 20 миллионов рублей снизить недоимки по налогам. Полученные деньги они похитили и распорядились ими по своему усмотрению.
Афанасьев
арест
1
0
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Спросите у Выжанова
2 минуты назад
в какой депрессии находился он, когда его обманули на 20 млн. Вор должен сидеть в тюрьме.
Ответить
Посидит
9 минут назад
подумает. Бабки надо отдавать.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить