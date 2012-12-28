Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
сегодня, 16:26
Лесники освободили дорогу от поваленного ветром дерева
Дерево перегородило дорогу к санаторию «Парус».
«Сотрудники лесничества освободили проезд от преграды и устранили все последствия происшествия этим же вечером», — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Липецкой области.
Грязинское лесничество благодарит неравнодушных водителей за своевременное информирование о происшествии.
