Лесники освободили дорогу от поваленного ветром дерева

Дерево перегородило дорогу к санаторию «Парус».

Вечером 12 ноября в Плехановское лесничество поступило сообщение о поваленном сильным ветром на дорогу к санаторию «Парус» дереве.«Сотрудники лесничества освободили проезд от преграды и устранили все последствия происшествия этим же вечером», — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Липецкой области.Грязинское лесничество благодарит неравнодушных водителей за своевременное информирование о происшествии.