Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
Читать все
В половине дома на улице Гагарина до сих пор нет отопления
Общество
С начала осени спасатели вызволили из квартир пять летучих мышей
Общество
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
Вечером, ночью и утром возможен сильный туман
Погода в Липецке
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
Общество
Воздушная опасность миновала
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
865
сегодня, 19:44
2

Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения

«Форд» столкнулся с «Фольксвагеном», а затем его занесло.

Аварию, в результате которой автомобиль «Форд» оказался на клумбе у памятника героям Первой мировой войны, записала камера наблюдения.

Судя по записи, наперерез «Форду» выехал «Фольксваген». Машины соприкоснулись, «Форд» занесло и он оказался на клумбе.

Напомним, АО «Зеленхоз» намерено взыскать компенсацию нанесенного клумбе ущерба.
авария
ДТП
0
0
1
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Красиво
5 минут назад
и виртуозно заехал !
Ответить
Ну
5 минут назад
Не очень то и наперерез. Если бы у Форда была скорость меньше, успел бы притормозить.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить