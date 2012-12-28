$81,35
€94,19
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области дождливо, туманно и до +11
Погода в Липецке
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
Авария на улице Катукова устранена: «РВК-Липецк» сообщил о подаче воды
Общество
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
В половине дома на улице Гагарина до сих пор нет отопления
Общество
С начала осени спасатели вызволили из квартир пять летучих мышей
Общество
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
«Я знаю пароль»: ельчанка продала машину и перевела деньги мошенникам
Происшествия
В Ельце столкнулись «Лада» и «Тойота», после чего иномарка врезалась в столб
Происшествия
Вечером, ночью и утром возможен сильный туман
Погода в Липецке
В Липецке к концу года отремонтируют проезды в 19-м микрорайоне
Общество
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Происшествия
121
23 минуты назад
2
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
На территории всей Липецкой области объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
Комментарии (2)
Алла
7 минут назад
Яндекс.Транспорт не работает весь день — еще до объявления тревоги. Это крайне неудобно.
Ответить
Ольга
14 минут назад
А пол Липецка стоит в пробке, где ГИБДД? Почему они не наводят порядок? Куда жаловаться то!
Ответить
