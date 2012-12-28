SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей

На рекламную SMS-ку пожаловались в УФАС.

Липецкое УФАС оштрафовало банк за нарушение закона о рекламе. По данным пресс-службы управления антимонопольной службы, банк не получила согласия абонента на SMS-рассылку, а тот, получив сообщение, сразу обратился в УФАС.Ведомство возбудило дело по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи»и признало рекламу банка ненадлежащей.Липчанам напоминают: с апреля 2024 года административная ответственность за звонки, сообщения и электронные письма с рекламой без согласия адресата значительно выросла.