Общество
175
23 минуты назад
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
На рекламную SMS-ку пожаловались в УФАС.
Ведомство возбудило дело по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи»и признало рекламу банка ненадлежащей.
Липчанам напоминают: с апреля 2024 года административная ответственность за звонки, сообщения и электронные письма с рекламой без согласия адресата значительно выросла.
0
0
0
3
0
Комментарии