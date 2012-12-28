25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей

А 69-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» 300 тысяч.

7 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина общался со злоумышленниками с 5 по 6 ноября под предлогом получения заказного письма и в результате перевёл на неустановленный счёт 635 000 рублей.69-летняя липчанка также общалась с мошенниками с 5 на 6 ноября и отправила на «безопасный счёт» 300 000 рублей.18-летнюю девушку обманули на 6 650 при попытке арендовать квартиру через приложение сайта объявлений. 8 ноября она пришла в полицию.В тот же день написали заявления о мошенничестве ещё двое пострадавших. Один липчанин перевёл на «безопасный счёт» 74 000 рублей. А 45-летний мужчина хотел купить доводчики для двери автомобиля, списался с продавцом в соцсетях и перевёл ему 8 000 рублей.