Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
А 69-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» 300 тысяч.
69-летняя липчанка также общалась с мошенниками с 5 на 6 ноября и отправила на «безопасный счёт» 300 000 рублей.
18-летнюю девушку обманули на 6 650 при попытке арендовать квартиру через приложение сайта объявлений. 8 ноября она пришла в полицию.
В тот же день написали заявления о мошенничестве ещё двое пострадавших. Один липчанин перевёл на «безопасный счёт» 74 000 рублей. А 45-летний мужчина хотел купить доводчики для двери автомобиля, списался с продавцом в соцсетях и перевёл ему 8 000 рублей.
