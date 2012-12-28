Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током

24-летний рабочий пренебрег спецодеждой.

Государственная инспекция труда Липецкой области установила обстоятельства несчастного случая на одном из предприятий Липецка, в результате которого погиб 24-летний электрик подрядной организации.Несчастный случай произошел 15 сентября. Молодой электромонтер прокладывал новый кабель рядом с мостовым краном, который почему-то был не обесточен. Нога рабочего попала в проем, в котором проходила токоведущая троллея крана. От удара током электрик закричал. Его руководитель схватил рабочего за пояс страховочной привязки, резко потянул на себя и высвободил ногу потерявшего сознание товарища из западни. Все попытки реанимировать его на месте не удались. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть рабочего.При расследовании несчастного случая выяснилось, что погибший не был одет в спецодежду. На нем была обычная обувь вместо специальной, препятствующей поражению током.Также Государственная инспекция труда в Липецкой области завершила расследование другого сентябрьского несчастного случая, в котором 43-летний стропальщик получил множественный травмы. Стропальщик разгружал рулоны стали из железнодорожного состава. Когда водитель погрузчика опустил захват в полувагон, механизм зацепился за рулон металлопроката и застопорился между ним и стенкой полувагона. При смещении съемно-грузозахватного приспособления произошел удар, в результате которого стропальщика придавило к железной стенке. Извлеченного из полувагона пострадавшего в состоянии травматического шока на реанимобиле перевезли в больницу. Согласно медицинскому заключению, мужчина получил ушиб легких, переломы ребер, ключицы и грудины, постравматическую двустороннюю пневмонию. Все эти повреждения относятся к категории тяжелых.— На основании собранных материалов расследования установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда, — сообщила GOROD48 руководитель Государственной трудовой инспекции в Липецкой области Ирина Кирейчикова.