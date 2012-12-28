Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?
Общество
Липецкие пещеры исследуют спелеологи
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Опасные находки сделаны в Воловском округе
Происшествия
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Экономика
Читать все
Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал
Общество
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Происшествия
Поликлиника в Задонске открылась после капитального ремонта
Общество
28-летний мужчина украл у тёти мотоцикл и продал его за 5000 рублей
Происшествия
Улицу Советскую перерыли в том же месте, что и год назад
Общество
Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током
Общество
Товарищество собственников жилья задолжало энергетикам 3,9 миллиона рублей
Общество
«Весь строительный мусор сваливают под наши балконы»
Общество
Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности»
Общество
В Грязинском районе горел двухэтажный дом, а в Ельце — гараж с «Фордом»
Происшествия
Читать все
Общество
1345
сегодня, 13:16
2

Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током

24-летний рабочий пренебрег спецодеждой.

Государственная инспекция труда Липецкой области установила обстоятельства несчастного случая на одном из предприятий Липецка, в результате которого погиб 24-летний электрик подрядной организации.

Несчастный случай произошел 15 сентября. Молодой электромонтер прокладывал новый кабель рядом с мостовым краном, который почему-то был не обесточен. Нога рабочего попала в проем, в котором проходила токоведущая троллея крана. От удара током электрик закричал. Его руководитель схватил рабочего за пояс страховочной привязки, резко потянул на себя и высвободил ногу потерявшего сознание товарища из западни. Все попытки реанимировать его на месте не удались. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть рабочего.

При расследовании несчастного случая выяснилось, что погибший не был одет в спецодежду. На нем была обычная обувь вместо специальной, препятствующей поражению током.

Также Государственная инспекция труда в Липецкой области завершила расследование другого сентябрьского несчастного случая, в котором 43-летний стропальщик получил множественный травмы. Стропальщик разгружал рулоны стали из железнодорожного состава. Когда водитель погрузчика опустил захват в полувагон, механизм зацепился за рулон металлопроката и застопорился между ним и стенкой полувагона. При смещении съемно-грузозахватного приспособления произошел удар, в результате которого стропальщика придавило к железной стенке. Извлеченного из полувагона пострадавшего в состоянии травматического шока на реанимобиле перевезли в больницу. Согласно медицинскому заключению, мужчина получил ушиб легких, переломы ребер, ключицы и грудины, постравматическую двустороннюю пневмонию. Все эти повреждения относятся к категории тяжелых.

— На основании собранных материалов расследования установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда, — сообщила GOROD48 руководитель Государственной трудовой инспекции в Липецкой области Ирина Кирейчикова.
несчастный случай
электротравма
1
2
5
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
( i )
18 минут назад
Всё зависит от начальства. Будешь в спецодежде и с документами, но на минималке.
Ответить
Буквоед
27 минут назад
Соблюдайте Правила ТБ!Они написаны кровью!
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить