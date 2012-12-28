Все новости
Общество
348
29 минут назад

Ещё на одном кладбище — погром после опиловки деревьев

На этот раз повреждены кресты, оградки и памятники на кладбище в селе Казинка Грязинского района.

На кладбище в селе Казинка Грязинского района во время опиловки деревьев повреждены кресты, оградки и памятники. Ветки и пни тоже пока не убрали.

«Все это произошло буквально на днях. Кладбищем пользуются более 3000 жителей села Казинки. Жители, пришедшие на могилы к своим родным, возмущены увиденным безобразием и обратились в Народный фронт: по их мнению, это настоящий вандализм», — сообщает Липецкое отделение «Общероссийского народного фронта».

Zkyg1eK3dOXyHVUxpDE1MEe0KLMMNy4FiUG_Out38n11aSIkmE8lzdW0NAdEouWn_Sbn2eRnm5FV1IjTCzjWozwf.jpg

OzxSSn2DzCMWZxP22P7W-cmcQj3s1J_flQ6plxf4ell1VqwC0gHCgoRSevKFXZgMO1kqEI4ellP0gIfKGQwirfQP.jpg

GOROD48 обратился за комментарием в Казинский сельсовет Грязинского района. Но главы Татьяны Кирилловой не было на месте, и с нами пообещали связаться позже.

ОНФ уже направил запрос в администрацию Грязинского района с требованием навести порядок на поврежденных участках.

Ранее на похожую ситуацию жаловались ельчане: там при опиловке деревьев пострадали могилы на старом Казанском кладбище. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, кладбище было густо засажено деревьями, многие из которых ветхие и аварийные. Поэтому администрация нашла деньги и заключила контракт на опиловку деревьев, а при проведении работ трудно было избежать негативных последствий, но именно со стороны подрядчика они были минимальными. Елецкий подрядчик Константин Тузов пообещал восстановить поврежденные ограды. По данным подрядчика, на его совести 10 таких обращений.

Фото - vk.com
кладбище
0
0
4
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
