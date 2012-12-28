47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Ещё на одном кладбище — погром после опиловки деревьев
На этот раз повреждены кресты, оградки и памятники на кладбище в селе Казинка Грязинского района.
«Все это произошло буквально на днях. Кладбищем пользуются более 3000 жителей села Казинки. Жители, пришедшие на могилы к своим родным, возмущены увиденным безобразием и обратились в Народный фронт: по их мнению, это настоящий вандализм», — сообщает Липецкое отделение «Общероссийского народного фронта».
GOROD48 обратился за комментарием в Казинский сельсовет Грязинского района. Но главы Татьяны Кирилловой не было на месте, и с нами пообещали связаться позже.
ОНФ уже направил запрос в администрацию Грязинского района с требованием навести порядок на поврежденных участках.
Ранее на похожую ситуацию жаловались ельчане: там при опиловке деревьев пострадали могилы на старом Казанском кладбище. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, кладбище было густо засажено деревьями, многие из которых ветхие и аварийные. Поэтому администрация нашла деньги и заключила контракт на опиловку деревьев, а при проведении работ трудно было избежать негативных последствий, но именно со стороны подрядчика они были минимальными. Елецкий подрядчик Константин Тузов пообещал восстановить поврежденные ограды. По данным подрядчика, на его совести 10 таких обращений.
