Общество
385
42 минуты назад

«На кладбище просто ужас что творится!»

Ельчане жалуются на ситуацию на старом Казанском кладбище: при опиловке деревьев повредили ограды.

В редакцию GOROD48 обратились ельчане, родственники которых погребены на старом Казанском кладбище. С их слов, во время опиловки деревьев там повредили ограды. И далеко не одну.

«Больших изменений по спилу аварийных деревьев не обнаружил. Вокруг захоронения как стояли пять засохших могучих дерева, так и стоят. Два года назад обращались к руководству убрать поваленное дерево, без результата. Мотивировали отсутствием возможности подъезда. Пришлось убирать собственными силами и менять оградку. Думали, с приходом подрядчиков уберут эти деревья, но увы… А воз и ныне там», – говорится в одном обращении.

«Пишут: подрядчик не смог избежать мелких повреждений оградок? Серьезно? Там от оградок ничего не осталось! На могилы свалили спилы... Да на кладбище просто ужас что творится! У меня там похоронена прабабушка, весной все покрасили и убрали, пришли в начале осени, а оградки нет! Все разломали, спилы падали на оградку и все разрушили! Все эти бревна скинули на могилы! Кто за это будет отвечать? Думаю, только коллективная жалоба прокурору поможет!», – отмечают во второй жалобе.

«Сломали все оградки, варвары, как будто специально на могилах пилят», – пишут в третьей. 



Фотографии покореженных оград и разбитых памятников на старом елецком кладбище появлялись ещё летом — мы об этом рассказывали. Деревья на кладбище начали опиливать 16 июля. Об этом в соцсетях сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин. Горожане сами обращались к нему с просьбой опилить сухостой.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, кладбище было густо засажено деревьями, многие из которых ветхие и аварийные. Поэтому администрация нашла деньги и заключила контракт на опиловку 400 деревьев. При проведении работ трудно было избежать негативных последствий, но именно со стороны подрядчика они минимальные. На ситуацию на кладбище повлияла не только опиловка. В Ельце было несколько ураганов, которые валили деревья. Плюс камеры зафиксировали факты вандализма: ограды выламывали на металлолом, а порой и из вовсе непонятных побуждений.

Администрация Ельца тесно сотрудничает с подрядчиком и передаёт все обращения жителей. Сами работы по опиловке по контракту должны быть завершены до 31 октября.

GOROD48 поговорил и самим подрядчиком. Константин Тузов рассказал: по контракту он должен спилить 400 деревьев плюс более 100 веток на старом Казанском кладбище, которое на сегодняшний день является недействующим. Объект — сложный. Деревья все старые и очень большие — до 50 сантиметров в диаметре и 10 метров в высоту. Потребовалось даже задействовать промышленных альпинистов. Плюс деревья очень часто растут: кладбище давно напоминает густой лес. Растут деревья и в периметре самих оград.

Сейчас контракт исполнен на 95%. До конца октября завершится опиловка и вывоз порубочных остатков. Все спиленные ветви уже вывезли.

Во время исполнения контракта в Ельце был ураган. И невооружённым глазом видно — где деревья пилили, а где их повалил ветер. Поэтому Константин Тузов недоумевает — почему он должен восстанавливать ограды, к повреждению которых опиловка не имеет никакого отношения?! Ведь большая часть деревьев упали сами!

Но подрядчик не снимает с себя обязательства по восстановлению оград, которые повреждены при спиливании аварийных деревьев. По данным подрядчика, на его совести 10 таких обращений. Три ограды уже восстановили, остальные находятся в производстве, работа по ним ведётся. Буквально сегодня появилось ещё одно обращение — и по нему была мгновенная реакция и со стороны мэрии, и со стороны подрядчика.

Константин Тузов уверяет: и после 31 октября он никуда не пропадёт и продолжит восстановление повреждённых при опиловке оград. Тем более что, cкорее всего, и работа по опиловке продолжится — много опасных деревьев не вошло в контракт.
