Происшествия
938
сегодня, 10:55
1

Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни

Еще четверо, в том числе 2-летний мальчик, получили травмы.

За праздничные дни, со 2 по 4 ноября, на дорогах Липецкой области погибли три человека. 

Первое ДТП со смертельным исходом произошло 2 ноября в селе Калабино Задонского района —67-летний водитель «Фольксвагена» сбил 51-летнего мужчину. От полученных травм тот умер в больнице.

На следующий день в Усманском районе на дороге Девица – Никольские Выселки – граница Воронежской области 55-летний водитель «Фольксвагена» сбил 87-летнего пешехода. Пожилой мужчина погиб на месте.

4 ноября в Долгоруковском районе 78-летний водитель «Ниссана» съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель получил смертельные травмы.

Еще одна авария с пешеходом произошла 2 ноября в Липецке: на улице Московской под колеса «Киа» с 57-летней женщиной за рулем попала 78-летняя пенсионерка. Ее госпитализировали.

В тот же день на Московской 31-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и совершил наезд на металлическую трубу. Травмы получили два его пассажира, в том числе 2-летний мальчик. Оба были доставлены в больницу.

В  Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 41-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.

Комментарии (1)

Пенсионерка
сегодня, 11:01
Поставьте сотрудников дпс с радарами - скорость замерять. Идешь по улице, где знак ограничение скорости 40 км, а водятлы несутся, как на ралли.
