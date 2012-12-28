2 и 4 ноября поликлиники работать не будут

А 3 ноября они работают по графику субботнего дня.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова рассказала о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни.2 и 4 ноября в поликлиниках нерабочие дни. 3 ноября они будут работать по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы, для оказания неотложной помощи до 14:00 часов.В выходные и праздничные дни липчанам доступны бесплатные консультации в сложных психологических ситуациях по телефону доверия 8-800-350-48-11 в круглосуточном режиме.