Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
В поле нашли труп
Происшествия
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В центре Липецка столкнулись «Шкода» и «ВАЗ»: пострадал один из водителей
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
С 19-летним дроппером из Воловского округа судится прокуратура
Происшествия
За килограмм маковой соломы — три года условно
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: стрельба в автобусе, открытие улицы Плеханова и роды в машине
Общество
Происшествия
1099
вчера, 16:58
13

С 19-летним дроппером из Воловского округа судится прокуратура

На счёт парня поступили 165 тысяч рублей, которые 76-летняя пенсионерка отправила мошенникам.

Прокуратура Добринского района обратилась в суд с иском о взыскании с 19-летнего жителя Воловского округа необоснованного обогащения в 165 тысяч рублей — эту сумму 76-летняя пенсионерка по совету «сотрудников ФСБ» отправила мошенникам.

«В мессенджере от лица «сотрудников ФСБ» женщине сообщили, что на её имя составлен трудовой договор, а заработная плата переводится на Украину преступнику, находящемуся в розыске. Для избежание проблем пенсионерке предложили перевести деньги на «безопасный счёт», что она и сделала», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования дела о мошенничестве выяснилось, что деньги поступили на счёт 19-летнего жителя Воловского округа. Теперь прокуратура через суд требует их вернуть.
Комментарии (13)

Олег
вчера, 20:24
Работаю в доставке, приезжаю положили пакет, я доставляю, что теперь вскрывать и следить? Даже в фирме положено доставить, доставляю, пока вычислят и время пройдёт, с кого спросят?
Вот-вот
вчера, 21:55
С тебя и спросят. Но ты на счёт ничего не клал. Что в пакете не знал. Какой спрос? А вот если перевёл на счёт, то ты крайний.
Дроперы
вчера, 19:43
это почти как курьеры у мошенников. Наверно через них можно и на самих "гипнотизёров" выйти..
Неа
вчера, 21:53
Вряд ли... Там масса счетов, следы путаются.
Аллександр999
вчера, 19:28
Наши ребята продают свои банковские карты от бедности а этим кто-то пользуется
Да ладно
вчера, 22:48
От скудоумия, жадности и лени продают ребята карты, а не от бедности. Работать ребята не пробовали?
Павел
вчера, 21:56
Какие наши ребята от бедности продают карты? За тысячу? Это их спасает от бедности или от похмелья?
B
вчера, 19:05
С ним нужно не судиться а судить!
Липчанин
вчера, 18:30
А почему неосновательное обогащение, а не мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору? Кого покрывает прокуратура?
Не Вам
вчера, 21:57
Следствие и суд разберётся. Не Вам и не нам выводы делать. Не доросли или не сложились как личности.
Прокуратура судится
вчера, 18:24
Тут сразу надо пять строгого!
Ч
вчера, 17:59
Кто такой дроппер ? Ну и ну ... Что сделали с русским языком . . .
Ответ
вчера, 21:58
Найди ответ в интернете. Не поленись. "Дроппер"-международное слово, понятное большинству.
