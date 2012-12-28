«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
вчера, 16:58
С 19-летним дроппером из Воловского округа судится прокуратура
На счёт парня поступили 165 тысяч рублей, которые 76-летняя пенсионерка отправила мошенникам.
«В мессенджере от лица «сотрудников ФСБ» женщине сообщили, что на её имя составлен трудовой договор, а заработная плата переводится на Украину преступнику, находящемуся в розыске. Для избежание проблем пенсионерке предложили перевести деньги на «безопасный счёт», что она и сделала», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе расследования дела о мошенничестве выяснилось, что деньги поступили на счёт 19-летнего жителя Воловского округа. Теперь прокуратура через суд требует их вернуть.
