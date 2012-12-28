С 19-летним дроппером из Воловского округа судится прокуратура

На счёт парня поступили 165 тысяч рублей, которые 76-летняя пенсионерка отправила мошенникам.

Прокуратура Добринского района обратилась в суд с иском о взыскании с 19-летнего жителя Воловского округа необоснованного обогащения в 165 тысяч рублей — эту сумму 76-летняя пенсионерка по совету «сотрудников ФСБ» отправила мошенникам.«В мессенджере от лица «сотрудников ФСБ» женщине сообщили, что на её имя составлен трудовой договор, а заработная плата переводится на Украину преступнику, находящемуся в розыске. Для избежание проблем пенсионерке предложили перевести деньги на «безопасный счёт», что она и сделала», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В ходе расследования дела о мошенничестве выяснилось, что деньги поступили на счёт 19-летнего жителя Воловского округа. Теперь прокуратура через суд требует их вернуть.