«Уже неделю нет отопления и горячей воды»

В Липецке мёрзнут жильцы дома на проезде Строителей.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №4 по проезду Строителей в Липецке Наталья. Со слов женщины, вот уже неделю в её доме нет ни горячей воды, ни отопления.— Это не правда: горячей воды и отопления в доме нет три дня! Отключение связано с тем, что на протяжении двух месяцев идёт подтопление технического подвала дома из тепловой магистрали «РИР Энерго». Управляющая компания «Маяк» неоднократно направляла энергетикам письма, также по этому вопросу проходили совещания с департаментом ЖКХ администрации Липецка и «РИР Энерго». Они обещали устранить течь, но не устранили. По моей информации, на сегодня там намечены раскопки, решением проблемы занимаются, — сообщил GOROD48 технический директор ООО «УО «Маяк» Александр Пешкин.