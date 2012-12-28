Все новости
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
Машина «скорой помощи» столкнулась на елецкой трассе с лосем
Происшествия
«У нас до сих пор нет отопления!»
Общество
Ещё один сотрудник УФСИН предстанет перед судом
Происшествия
В Липецкой области снизились цены на бензин
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Общество
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
В поле нашли труп
Происшествия
«Уже неделю нет отопления и горячей воды»
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В поле нашли труп
Происшествия
Прислали на помощь: переведенный в липецкий магазин астраханец украл со склада iPhone
Происшествия
Партия экзотических рептилий из Чехии прошла карантин в Липецкой области
Общество
Липецкого сыча спасают в Мичуринске
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Погрузиться в физику и сдать ЕГЭ на высокий балл школьникам поможет НЛМК
НЛМК Live
Сегодня в 17:00 открывается движение по улице Плеханова
Общество
Игра для интеллектуалов: на НЛМК стартовали «Металлургические вечера»
НЛМК Live
Общество
1168
сегодня, 11:07
19

«Уже неделю нет отопления и горячей воды»

В Липецке мёрзнут жильцы дома на проезде Строителей.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №4 по проезду Строителей в Липецке Наталья. Со слов женщины, вот уже неделю в её доме нет ни горячей воды, ни отопления.

— Это не правда: горячей воды и отопления в доме нет три дня! Отключение связано с тем, что на протяжении двух месяцев идёт подтопление технического подвала дома из тепловой магистрали «РИР Энерго». Управляющая компания «Маяк» неоднократно направляла энергетикам письма, также по этому вопросу проходили совещания с департаментом ЖКХ администрации Липецка и «РИР Энерго». Они обещали устранить течь, но не устранили. По моей информации, на сегодня там намечены раскопки, решением проблемы занимаются, — сообщил GOROD48 технический директор ООО «УО «Маяк» Александр Пешкин.
ЖКХ
3
1
6
2
1

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нытикам
27 минут назад
Подождете. Главное платежки оплачивайте .
Ответить
Елена
сегодня, 13:42
По ул 40 лет октября 11 домов нет отопления неделю и неизвестно когда будет, все молчат...
Ответить
Шеран
сегодня, 13:42
Это только начало.
Ответить
Тыдыщщщщ
сегодня, 13:27
И снова маяк....
Ответить
Р
сегодня, 13:07
Виноваты коммунисты что не создали вечные трубы. Ирония конечно.
Ответить
Annie
сегодня, 12:56
Как так не правда, я житель данного дома, и когда на Город 48 отчитывались о поданном тепле во все квартиры, я еще тогда написала комментарий что на Проезде строителей 4 с 22 октября нет отопления и горячей воды. А тут докладывают что нет три дня... ну ну
Ответить
!!!
сегодня, 13:45
Не волнуйтесь, счета за отопление придут вовремя.
Ответить
Лариса
сегодня, 13:17
Я тоже жить из данного дома, и добавлю к этому сказанному, что по-нашему стояку плюс ко всему не было горячей воды с 8 октября
Ответить
Лена
сегодня, 11:53
Папина 25 тоде отопление нет
Ответить
Гостья1
сегодня, 11:44
Почему УК ни кому ничего не обязаны ? Пусть заключают контракт на обслуживание жилфонда и работают ,отвечая качеством работ и перед жителями и перед администрацией.! Беспредельщиков надо лишать права работать!! Добросовестных единицы -и они не могут обслужить вес город. !
Ответить
Сенсей
сегодня, 12:08
Подайте на них в суд коллективный иск
Ответить
Гостья1
сегодня, 11:36
Папина 1 в -когда воду из подвала откачивать будете и санировать подвал,так и дом в рукотворное болото просядет.... Отопление на лестничных клетках два года не работает.. Заявки не спешите выполеять ,а оплату берете ежемесячно!
Ответить
....
сегодня, 11:31
Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана...
Ответить
Еще комментарии
