Общество
72
20 минут назад
В Липецке усилится ветер
Спасатели предупреждают жителей о непогоде, которая сохранится до конца дня, и рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
По данным спасателей, в ближайшие три часа и до конца суток в регионе прогнозируется усиление ветра, порывы могут достигать 17 метров в секунду.
В связи с этим ГУ МЧС по Липецкой области рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности.
Необходимо воздержится от сжигания сухостоя и мусора, поскольку существует высокая вероятность распространения огня на жилые строения. Не рекомендуется оставлять машины вблизи линий электропередач, под деревьями и неустойчивыми конструкциями.
В период непогоды по возможности нужно избегать открытых пространств и нахождения рядом с высотными объектами.
