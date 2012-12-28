Все новости
Общество
72
20 минут назад

В Липецке усилится ветер

Спасатели предупреждают жителей о непогоде, которая сохранится до конца дня, и рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области распространили экстренное сообщение.

По данным спасателей, в ближайшие три часа и до конца суток в регионе прогнозируется усиление ветра, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В связи с этим ГУ МЧС по Липецкой области рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности.

Необходимо воздержится от сжигания сухостоя и мусора, поскольку существует высокая вероятность распространения огня на жилые строения. Не рекомендуется оставлять машины вблизи линий электропередач, под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

В период непогоды по возможности нужно избегать открытых пространств и нахождения рядом с высотными объектами.
