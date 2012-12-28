Все новости
Общество
309
сегодня, 10:00

Выходные в Липецке: гастролёры из Белгорода, мужское и женское, лучшие танцоры региона

Программа наступившего уикенда.

Начни выходные с музыкой

ля поднятия настроения с утра поставим вам песню липецкой группы «Прогульщики BAND».
Вокал и гитарные композиции исполняет Борис Маланин, на гитаре играет Антон Хахулин, на бас-гитаре – Олег Миронцев. Ударные - Иван Кучеренко, гармоника - Алексей Калитвинов.

Видео в ОЦКНТ сняли Роман Матвиенко и Максим Свиридов.



В субботу дождь, в воскресенье сухо

В субботу, 25 октября, ожидается 10-12 градусов, а уже в воскресенье – 9-11 градусов. Зато первый день выходных обещает быть дождливым, а второй – сухим.

DSC_048912.jpg

Отключение воды

25 октября с 8:00 перекроют холодную воду:
- ул. Минская, вл. 49а;

- Воронежское шоссе, вл.2;

В селе Сырском расстанутся с комфортом жители улицы Ленина, 7, 7/1, 7а-27.

В этот же день с 10:00 закрутят вентили:

- ул. 4-й Пятилетки,5, 6, 7, 8, 10;
- ул. 30 лет Октября, 2;
- ул. Амурская, 2, 4;
- ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;
- ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;
- ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71;
- ул. Кротевича, 3, 1, 5, 9а, 23;
- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;
- ул. Орловская, 31;
- ул. Плеханова, 72, 78, 80, 82, 84;
- ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 25, 26.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 4-й Пятилетки, Железнодорожной, Короленко, Кротевича, Нахимова, Ушакова, Щорса, переулков Антипова, Луначарского, Ушакова, Янкина.

DSC051483.jpg

26 октября с 10:00 испытают временные неудобства:

- ул. Гришина, 2, 4;
- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6;
- ул. М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 16, 15, 17, 18, 18к1;
- ул. Осипенко, 25;
- ул. Стаханова, 46.
- ул. Фестивальная, 2, 4.

Отключений света не запланировано.

Современные танцы

Чуть ли не самое главное культурное событие уикенда состоится 25 октября в 11:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) - областной конкурс современной и эстрадной хореографии (6+).

25 танцевальных коллективов из Липецка, Ельца и муниципальных образований региона будут соревноваться в номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец».

a35EAvfejDPYWzXuBFlnqA9BGISGD_1yJpNjVOzxUXT10b9lAeDf45eCb3vzkop-XrQtedufzLx0xH2kVW2mmSuR.jpg

Здесь и вверху фото vk.com/ocknt

Оценивать выступления участников в трёх возрастных группах ведущие хореографы Липецка. Председатель жюри - режиссёр по пластике, балетмейстер-постановщик Воронежского государственного театра юного зрителя Андрей Сумин.

Вход свободный!

Нужен хранитель? Свяжи!

25 октября в 10:00 культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) будут учить делать ангелов (12+).

i258rsb9v4k694swjdntyg32dnrqx2yd.jpeg

Мастер-класс по изготовлению новогодней ёлочной игрушки в виде ангелочка проведёт мастер по вязанию Екатерина Позднякова.

Экскурсии

25 и 26 октября дня областной Выставочный зал (ул. Денина, 9) приглашает на выставки:

В 12:00 выставка «Юрий Гришко. Путь» (0+). Работы, пожалуй, самого известного скульптора региона.

В 14:00 выставка «Собеседники» (12+). Выставка картин наших земляков.

adwno7etrqtsg8749nn57xzgbmy5flxe.jpg

Андрей Ломоносов

25 октября в 16:00 состоится лекция Андрея Ломоносова и Сергея Шмакова «Пушкин. Последние годы». (12+).

Мужское и женское

25 октября в 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится коммуникативно-литературная игра «Мужское и женское мнение» (12+).

cHEBcrCLizM-EcSMYsLzbFdwYTBK9GhUuaYPCpAlkorKOVlGDUuvL2-CxDMdAzzrP4FqsMbOnUBWATj3X_SAEWnq.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Вместе с ведущими — Ольгой Дулиной и Андреем Чеботаревым — обсуждаем и делимся мнениями о героях и их поступках, сюжетных поворотах в литературных произведениях известных авторов.

Участие бесплатное.

Бридж и мурано

25 октября в 11:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередная «Игровая суббота» (12+).

Гостей ждут игры в «Неизведанные земли» — эпическое путешествие по фантастическим мирам: «Мурано» — атмосфера изящного мастерства и творчества; «Бридж» — возможность отточить мастерство под руководством опытного наставника.

2cdfyl20pwvizs9aij8234jr5g27ju8s.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Тонкостям игр прямо на месте обучит Григорий Блувштейн.

Спектакль-мастер-класс

Два в одном в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 25 октября в 12:03 здесь покажут спектакль от «Театра Под Деревом» «Балаган пустяков» (6+).

ah2amkapcjraikkd891m18vsjucb3ahe.jpg
Фото vk.com/vbiblioteku

Любой зритель здесь может «отбить пять» персонажам спектакля, а ещё – попробовать управлять куклами и даже смастерить своих собственных героев спектакля.

Гастроли

В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) на выходных будут гостить коллеги из Белгорода.

DSC019743.jpg

25 октября в 11:00 и в 13:00 они покажут сказку -«Иванушкина дудочка» (6+), а 26 октября в 11.00 и 13.00-«Волшебная лампа Аладдина» (6+).

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) 25 октября покажет один из лучших своих спектаклей «Слишком женатый таксист» (18+).

По пьесе Р. Куни. Рассказ о водителе такси, который ловко устроился в жизни – у него две жены, к которым он приезжает строго по расписанию. Но случайная авария запускает цепочку смешных и нелепых ситуаций.

ft9ev17r136aqet5ynoarwdwxdhg5wc1.jpeg

26 октября в 11:00 на сцене «Сокровища капитана Флинта» (6+) по мотивам «Острова сокровищ» Р.Л.Стивенсона, а в 18:00 – «В день свадьбы» (16+).

Подготовка к свадьбе. Все в праздничном настроении, составляют меню, невеста Нюра покупает наряд, близкие готовят подарки. Вся деревня только и говорит о свадьбе Нюры и Михаила. И всё было бы хорошо, но в деревню приезжает первая любовь Михаила - Клавдия...

«Дюймовочка»

Юному зрителю наверняка будет интересно 26 октября в 12:00 сходить в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на музыкальный спектакль «Дюймовочка» (6+).

DSC_1733.JPG

По мотивам всеми любимой истории Ганса Христиана Андерсена. Московский композитор Вера Зайцева написала сценарий специально для Липецкого оркестра русских народных инструментов (главный дирижёр Василий Моисеенко). Художница Ксения Фёдорова (Помадива) специально к этому представлению создала работы в интересной, уникальной манере. За художественное слово в постановке отвечает актриса Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого Екатерина Кобзарь.

Дорогие липчане! На выходных нас с вами ждёт немало самых разнообразных событий. О многих из них вы наверняка впервые узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и наступивший уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецк.
