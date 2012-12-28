Выходные в Липецке: гастролёры из Белгорода, мужское и женское, лучшие танцоры региона

Программа наступившего уикенда.

В субботу, 25 октября, ожидается 10-12 градусов, а уже в воскресенье – 9-11 градусов. Зато первый день выходных обещает быть дождливым, а второй – сухим.









В этот же день с 10:00 закрутят вентили:

















Отключений света не запланировано.





Современные танцы

25 танцевальных коллективов из Липецка, Ельца и муниципальных образований региона будут соревноваться в номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец».









25 октября в 10:00 культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) будут учить делать ангелов (12+).









В 14:00 выставка «Собеседники» (12+). Выставка картин наших земляков.









Андрей Ломоносов

25 октября в 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится коммуникативно-литературная игра «Мужское и женское мнение» (12+).









Гостей ждут игры в «Неизведанные земли» — эпическое путешествие по фантастическим мирам: «Мурано» — атмосфера изящного мастерства и творчества; «Бридж» — возможность отточить мастерство под руководством опытного наставника.













Два в одном в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 25 октября в 12:03 здесь покажут спектакль от «Театра Под Деревом» «Балаган пустяков» (6+).













В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) на выходных будут гостить коллеги из Белгорода.









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) 25 октября покажет один из лучших своих спектаклей «Слишком женатый таксист» (18+).





По пьесе Р. Куни. Рассказ о водителе такси, который ловко устроился в жизни – у него две жены, к которым он приезжает строго по расписанию. Но случайная авария запускает цепочку смешных и нелепых ситуаций.









Юному зрителю наверняка будет интересно 26 октября в 12:00 сходить в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на музыкальный спектакль «Дюймовочка» (6+).









ля поднятия настроения с утра поставим вам песню липецкой группы «Прогульщики BAND».Вокал и гитарные композиции исполняет Борис Маланин, на гитаре играет Антон Хахулин, на бас-гитаре – Олег Миронцев. Ударные - Иван Кучеренко, гармоника - Алексей Калитвинов.Видео в ОЦКНТ сняли Роман Матвиенко и Максим Свиридов.25 октября с 8:00 перекроют холодную воду:- ул. Минская, вл. 49а;- Воронежское шоссе, вл.2;В селе Сырском расстанутся с комфортом жители улицы Ленина, 7, 7/1, 7а-27.- ул. 4-й Пятилетки,5, 6, 7, 8, 10;- ул. 30 лет Октября, 2;- ул. Амурская, 2, 4;- ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;- ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;- ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;- ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71;- ул. Кротевича, 3, 1, 5, 9а, 23;- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;- ул. Орловская, 31;- ул. Плеханова, 72, 78, 80, 82, 84;- ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 25, 26.В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 4-й Пятилетки, Железнодорожной, Короленко, Кротевича, Нахимова, Ушакова, Щорса, переулков Антипова, Луначарского, Ушакова, Янкина.26 октября с 10:00 испытают временные неудобства:- ул. Гришина, 2, 4;- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6;- ул. М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 16, 15, 17, 18, 18к1;- ул. Осипенко, 25;- ул. Стаханова, 46.- ул. Фестивальная, 2, 4.Чуть ли не самое главное культурное событие уикенда состоится 25 октября в 11:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) - областной конкурс современной и эстрадной хореографииОценивать выступления участников в трёх возрастных группах ведущие хореографы Липецка. Председатель жюри - режиссёр по пластике, балетмейстер-постановщик Воронежского государственного театра юного зрителя Андрей Сумин.Вход свободный!Мастер-класс по изготовлению новогодней ёлочной игрушки в виде ангелочка проведёт мастер по вязанию Екатерина Позднякова.25 и 26 октября дня областной Выставочный зал (ул. Денина, 9) приглашает на выставки:В 12:00 выставка «Юрий Гришко. Путь»Работы, пожалуй, самого известного скульптора региона.25 октября в 16:00 состоится лекция Андрея Ломоносова и Сергея Шмакова «Пушкин. Последние годы».Вместе с ведущими — Ольгой Дулиной и Андреем Чеботаревым — обсуждаем и делимся мнениями о героях и их поступках, сюжетных поворотах в литературных произведениях известных авторов.Участие бесплатное.25 октября в 11:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередная «Игровая суббота»Тонкостям игр прямо на месте обучит Григорий Блувштейн.Любой зритель здесь может «отбить пять» персонажам спектакля, а ещё – попробовать управлять куклами и даже смастерить своих собственных героев спектакля.25 октября в 11:00 и в 13:00 они покажут сказку -«Иванушкина дудочка»а 26 октября в 11.00 и 13.00-«Волшебная лампа Аладдина» (6+).26 октября в 11:00 на сцене «Сокровища капитана Флинта» (6+) по мотивам «Острова сокровищ» Р.Л.Стивенсона, а в 18:00 – «В день свадьбы» (16+).Подготовка к свадьбе. Все в праздничном настроении, составляют меню, невеста Нюра покупает наряд, близкие готовят подарки. Вся деревня только и говорит о свадьбе Нюры и Михаила. И всё было бы хорошо, но в деревню приезжает первая любовь Михаила - Клавдия...По мотивам всеми любимой истории Ганса Христиана Андерсена. Московский композитор Вера Зайцева написала сценарий специально для Липецкого оркестра русских народных инструментов (главный дирижёр Василий Моисеенко). Художница Ксения Фёдорова (Помадива) специально к этому представлению создала работы в интересной, уникальной манере. За художественное слово в постановке отвечает актриса Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого Екатерина Кобзарь.