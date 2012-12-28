Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
сегодня, 10:00
Выходные в Липецке: гастролёры из Белгорода, мужское и женское, лучшие танцоры региона
Программа наступившего уикенда.
Начни выходные с музыкой
Вокал и гитарные композиции исполняет Борис Маланин, на гитаре играет Антон Хахулин, на бас-гитаре – Олег Миронцев. Ударные - Иван Кучеренко, гармоника - Алексей Калитвинов.
Видео в ОЦКНТ сняли Роман Матвиенко и Максим Свиридов.
В субботу дождь, в воскресенье сухо
В субботу, 25 октября, ожидается 10-12 градусов, а уже в воскресенье – 9-11 градусов. Зато первый день выходных обещает быть дождливым, а второй – сухим.
Отключение воды
25 октября с 8:00 перекроют холодную воду:
- ул. Минская, вл. 49а;
- Воронежское шоссе, вл.2;
В селе Сырском расстанутся с комфортом жители улицы Ленина, 7, 7/1, 7а-27.
В этот же день с 10:00 закрутят вентили:
- ул. 30 лет Октября, 2;
- ул. Амурская, 2, 4;
- ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;
- ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;
- ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71;
- ул. Кротевича, 3, 1, 5, 9а, 23;
- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;
- ул. Орловская, 31;
- ул. Плеханова, 72, 78, 80, 82, 84;
- ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 25, 26.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 4-й Пятилетки, Железнодорожной, Короленко, Кротевича, Нахимова, Ушакова, Щорса, переулков Антипова, Луначарского, Ушакова, Янкина.
- ул. Гришина, 2, 4;
- ул. Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6;
- ул. М. Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 16, 15, 17, 18, 18к1;
- ул. Осипенко, 25;
- ул. Стаханова, 46.
- ул. Фестивальная, 2, 4.
Отключений света не запланировано.
Современные танцы
Чуть ли не самое главное культурное событие уикенда состоится 25 октября в 11:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) - областной конкурс современной и эстрадной хореографии (6+).
25 танцевальных коллективов из Липецка, Ельца и муниципальных образований региона будут соревноваться в номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец».
Здесь и вверху фото vk.com/ocknt
Оценивать выступления участников в трёх возрастных группах ведущие хореографы Липецка. Председатель жюри - режиссёр по пластике, балетмейстер-постановщик Воронежского государственного театра юного зрителя Андрей Сумин.
Вход свободный!
Нужен хранитель? Свяжи!
25 октября в 10:00 культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) будут учить делать ангелов (12+).
Мастер-класс по изготовлению новогодней ёлочной игрушки в виде ангелочка проведёт мастер по вязанию Екатерина Позднякова.
Экскурсии
25 и 26 октября дня областной Выставочный зал (ул. Денина, 9) приглашает на выставки:
В 12:00 выставка «Юрий Гришко. Путь» (0+). Работы, пожалуй, самого известного скульптора региона.
В 14:00 выставка «Собеседники» (12+). Выставка картин наших земляков.
Андрей Ломоносов
25 октября в 16:00 состоится лекция Андрея Ломоносова и Сергея Шмакова «Пушкин. Последние годы». (12+).
Мужское и женское
25 октября в 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится коммуникативно-литературная игра «Мужское и женское мнение» (12+).
Фото vk.com/lib48ru
Вместе с ведущими — Ольгой Дулиной и Андреем Чеботаревым — обсуждаем и делимся мнениями о героях и их поступках, сюжетных поворотах в литературных произведениях известных авторов.
Участие бесплатное.
Бридж и мурано
25 октября в 11:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередная «Игровая суббота» (12+).
Гостей ждут игры в «Неизведанные земли» — эпическое путешествие по фантастическим мирам: «Мурано» — атмосфера изящного мастерства и творчества; «Бридж» — возможность отточить мастерство под руководством опытного наставника.
Фото vk.com/art_modnoe_mestoТонкостям игр прямо на месте обучит Григорий Блувштейн.
Спектакль-мастер-класс
Два в одном в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 25 октября в 12:03 здесь покажут спектакль от «Театра Под Деревом» «Балаган пустяков» (6+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Любой зритель здесь может «отбить пять» персонажам спектакля, а ещё – попробовать управлять куклами и даже смастерить своих собственных героев спектакля.
Гастроли
В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) на выходных будут гостить коллеги из Белгорода.
25 октября в 11:00 и в 13:00 они покажут сказку -«Иванушкина дудочка» (6+), а 26 октября в 11.00 и 13.00-«Волшебная лампа Аладдина» (6+).
Театр
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) 25 октября покажет один из лучших своих спектаклей «Слишком женатый таксист» (18+).
По пьесе Р. Куни. Рассказ о водителе такси, который ловко устроился в жизни – у него две жены, к которым он приезжает строго по расписанию. Но случайная авария запускает цепочку смешных и нелепых ситуаций.
26 октября в 11:00 на сцене «Сокровища капитана Флинта» (6+) по мотивам «Острова сокровищ» Р.Л.Стивенсона, а в 18:00 – «В день свадьбы» (16+).
Подготовка к свадьбе. Все в праздничном настроении, составляют меню, невеста Нюра покупает наряд, близкие готовят подарки. Вся деревня только и говорит о свадьбе Нюры и Михаила. И всё было бы хорошо, но в деревню приезжает первая любовь Михаила - Клавдия...
«Дюймовочка»
Юному зрителю наверняка будет интересно 26 октября в 12:00 сходить в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на музыкальный спектакль «Дюймовочка» (6+).
По мотивам всеми любимой истории Ганса Христиана Андерсена. Московский композитор Вера Зайцева написала сценарий специально для Липецкого оркестра русских народных инструментов (главный дирижёр Василий Моисеенко). Художница Ксения Фёдорова (Помадива) специально к этому представлению создала работы в интересной, уникальной манере. За художественное слово в постановке отвечает актриса Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого Екатерина Кобзарь.
Дорогие липчане! На выходных нас с вами ждёт немало самых разнообразных событий. О многих из них вы наверняка впервые узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и наступивший уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецк.
