сегодня, 12:55
Пьяный водитель пытался дать взятку вызвавшему ДПС участковому
Но тот отказался от 30 000 рублей.
12 августа этого года в 10:23 мужчина ехал на машине по улице Советской в селе Волово. Водитель был нетрезв, и манера вождения этот факт выдавала. Участковый уполномоченный остановил автомобиль и сообщил об этом происшествии в дежурную часть полиции.
— По данным следствия, ещё до приезда сотрудников ДПС водитель предложил участковому взятку в 30 000 рублей за непривлечение его к административной ответственности по части первой статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Но полицейский от взятки отказался, и теперь помимо административной ответственности мужчине грозит ещё и уголовная.
