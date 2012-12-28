Пьяный водитель пытался дать взятку вызвавшему ДПС участковому

Но тот отказался от 30 000 рублей.

В Воловском округе направлено в суд уголовное дело по обвинению водителя в покушении на дачу взятки участковому (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).12 августа этого года в 10:23 мужчина ехал на машине по улице Советской в селе Волово. Водитель был нетрезв, и манера вождения этот факт выдавала. Участковый уполномоченный остановил автомобиль и сообщил об этом происшествии в дежурную часть полиции.— По данным следствия, ещё до приезда сотрудников ДПС водитель предложил участковому взятку в 30 000 рублей за непривлечение его к административной ответственности по части первой статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Но полицейский от взятки отказался, и теперь помимо административной ответственности мужчине грозит ещё и уголовная.