63-летний житель Грязей перевёл мошенникам 2 850 000 рублей

Мужчину разводили с 14 июля.

Мошенники, под предлогом сохранения денег, убедили 63-летнего жителя Грязей перевести 2 850 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники эпизодически звонили мужчине с 14 июля и в конце концов он пошёл у них на поводу.12 октября в полицию пришла 50-летняя женщина, которая в течение 10 дней инвестировали деньги в криптовалюту через приложение. Она лишилась 463 000 рублей.58-летняя липчанка заявила, что просто отправила SMS и с её счёта пропали 14 000 рублей.71-летней пенсионерке сообщили о необходимости декларирования средств и пригрозили ответственностью за содействие террористической организации. Женщине звонили три дня подряд. Она испугалась и перевела мошенникам 98 000 рублей.43-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 200 000 рублей.А 21-летняя студентка, которой угрожали уголовной ответственностью, отправила мошенникам 25 000 рублей. Чтобы это произошло, мошенникам потребовался всего час общения с девушкой в Telegram.