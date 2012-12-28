Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Происшествия
71
15 минут назад
63-летний житель Грязей перевёл мошенникам 2 850 000 рублей
Мужчину разводили с 14 июля.
12 октября в полицию пришла 50-летняя женщина, которая в течение 10 дней инвестировали деньги в криптовалюту через приложение. Она лишилась 463 000 рублей.
58-летняя липчанка заявила, что просто отправила SMS и с её счёта пропали 14 000 рублей.
71-летней пенсионерке сообщили о необходимости декларирования средств и пригрозили ответственностью за содействие террористической организации. Женщине звонили три дня подряд. Она испугалась и перевела мошенникам 98 000 рублей.
43-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 200 000 рублей.
А 21-летняя студентка, которой угрожали уголовной ответственностью, отправила мошенникам 25 000 рублей. Чтобы это произошло, мошенникам потребовался всего час общения с девушкой в Telegram.
