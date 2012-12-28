В Грязях ищут родственников танкиста

Его останки нашли весной 2025 года.

Грязинский краеведческий музей ищет родственников бойца Великой Отечественной войны — Петра Гаврилова. Как сообщили в музее, весной 2025 года его останки нашли в Зубцовском районе Тверской области во время Вахты Памяти. Младший лейтенант, командира танка Т-34 Петр Георгиевич Гаврилов родился 12 июля 1923 года в селе Кривец Добровского района Рязанской (ныне Липецкой) области, а жил в городе Грязи Воронежской (ныне Липецкой) области. Есть даже его точный адрес: Спиртзавод, дом 3, квартира 9.Мать — Гаврилова Анна Дмитриевна также жила в Грязях, а отец Гаврилов Георгий Александрович жил в Москве в доме №8А по улице Велозаводской (вероятно, это было общежитие).Также известны данные четырёх его братьев. Гаврилов Василий Георгиевич, 1913 года рождения жил по тому жен адресу в Грязях. Погиб в 1943 году.Брат Гаврилов Михаил Георгиевич, 1918 года рождения жил с отцом в Москве, пропал без вести в 1944 году. Об этом объявлено брату Гаврилову А.Г.Брат Гаврилов А. Георгиевич, вероятно, выжил или не воевал.Брат Гаврилов Иван Георгиевич, 1915 года рождения родился в селе Кривец Добровского района.«Этих братьев удалось выявить из базы ОБД-мемориал. Вероятно, где-то могут быть неточности. Своих детей скорее всего у танкиста Петра Гаврилова не было, поэтому разыскиваются родственники по другим веткам. Также, вероятно, что у него были и сестры. Танкист был посмертно награжден орденом Красного Знамени», — добавляют в музее.Жителей Липецкой области и не только просят помочь в поиске родственников танкиста Петра Гаврилова. Обращаться можно в Грязинский краеведческий музей по телефону: 8 (47461) 2-63-29