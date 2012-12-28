Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Общество
534
сегодня, 13:29
В Грязях ищут родственников танкиста
Его останки нашли весной 2025 года.
Мать — Гаврилова Анна Дмитриевна также жила в Грязях, а отец Гаврилов Георгий Александрович жил в Москве в доме №8А по улице Велозаводской (вероятно, это было общежитие).
Также известны данные четырёх его братьев. Гаврилов Василий Георгиевич, 1913 года рождения жил по тому жен адресу в Грязях. Погиб в 1943 году.
Брат Гаврилов Михаил Георгиевич, 1918 года рождения жил с отцом в Москве, пропал без вести в 1944 году. Об этом объявлено брату Гаврилову А.Г.
Брат Гаврилов А. Георгиевич, вероятно, выжил или не воевал.
Брат Гаврилов Иван Георгиевич, 1915 года рождения родился в селе Кривец Добровского района.
«Этих братьев удалось выявить из базы ОБД-мемориал. Вероятно, где-то могут быть неточности. Своих детей скорее всего у танкиста Петра Гаврилова не было, поэтому разыскиваются родственники по другим веткам. Также, вероятно, что у него были и сестры. Танкист был посмертно награжден орденом Красного Знамени», — добавляют в музее.
Жителей Липецкой области и не только просят помочь в поиске родственников танкиста Петра Гаврилова. Обращаться можно в Грязинский краеведческий музей по телефону: 8 (47461) 2-63-29
0
0
0
9
0
Комментарии