Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Происшествия
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
Читать все
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Жителя Лебедяни обманули на 520 000 рублей через мессенджер MAX
Происшествия
Из провала в 15-м микрорайоне до сих пор течет вода
Общество
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
80-летний водитель пострадал в ДТП на мосту в Ельце
Происшествия
В Грязях ищут родственников танкиста
Общество
Водитель госпитализирован после столкновения двух грузовиков в Задонском районе
Происшествия
Читать все
Общество
534
сегодня, 13:29

В Грязях ищут родственников танкиста

Его останки нашли весной 2025 года.

Грязинский краеведческий музей ищет родственников бойца Великой Отечественной войны — Петра Гаврилова. Как сообщили в музее, весной 2025 года его останки нашли в Зубцовском районе Тверской области во время Вахты Памяти.  Младший лейтенант, командира танка Т-34 Петр Георгиевич Гаврилов родился 12 июля 1923 года в селе Кривец Добровского района Рязанской (ныне Липецкой) области, а жил в городе Грязи Воронежской (ныне Липецкой) области. Есть даже его точный адрес: Спиртзавод, дом 3, квартира 9.

Мать — Гаврилова Анна Дмитриевна также жила в Грязях, а отец Гаврилов Георгий Александрович жил в Москве в доме №8А по улице Велозаводской (вероятно, это было общежитие).

Также известны данные четырёх его братьев. Гаврилов Василий Георгиевич, 1913 года рождения жил по тому жен адресу в Грязях. Погиб в 1943 году.

Брат Гаврилов Михаил Георгиевич, 1918 года рождения жил с отцом в Москве, пропал без вести в 1944 году. Об этом объявлено брату Гаврилову А.Г.

Брат Гаврилов А. Георгиевич, вероятно, выжил или не воевал. 

Брат Гаврилов Иван Георгиевич, 1915 года рождения родился в селе Кривец Добровского района.

«Этих братьев удалось выявить из базы ОБД-мемориал. Вероятно, где-то могут быть неточности. Своих детей скорее всего у танкиста Петра Гаврилова не было, поэтому разыскиваются родственники по другим веткам. Также, вероятно, что у него были и сестры. Танкист был посмертно награжден орденом Красного Знамени», — добавляют в музее.

Жителей Липецкой области и не только просят помочь в поиске родственников танкиста Петра Гаврилова. Обращаться можно в Грязинский краеведческий музей по телефону: 8 (47461) 2-63-29
память
Великая Отечественная война
0
0
0
9
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить