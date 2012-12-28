Все новости
Общество
сегодня, 13:01
Мэрия проверила работу маршрута № 343

Проверяющие не увидели переполненных автобусов в утренний час-пик.

После публикации GOROD48 о жалобе жителей Дачного на переполненные по утрам автобусы 343-го маршрута, городской департамент транспорта отправил в поселок проверяющих. Инспекция работала на остановке «Поссовет», и, как сообщает мэрия, переполненных салонов не увидела.



«В утренний час пик салоны не были переполнены, все желающие спокойно заходили и уезжали. Сравнение данных показало, что после смены перевозчика с 1 по 8 октября регулярность движения выросла на 8%, а показатель выполнения рейсов остаётся высоким — 99%, что подтверждает стабильную работу маршрута», — сообщила результат проверки пресс-служба мэрии.

Напомним, с 1 октября 343-й маршрут вместо частного перевозчика обслуживает муниципальный — АО «Липецкий пассажирский транспорт». Вчера жители Дачного рассказали GOROD48 об отмене одного из первых рейсов, в результате чего утром автобусы приходится брать штурмом.

В мэрии добавили, что «департамент транспорта продолжает анализировать обращения жителей и ищет возможности для улучшения маршрута: увеличения числа беспересадочных связей и оптимизации интервалов движения, чтобы поездки для пассажиров были удобнее».

Фото: Telegram-канал Город Липецк
автобус
расписание
проверка
Пассажир
1 минуту назад
Бардак он и есть бардак,а сейчас похолодает,и будешь на остановке мёрзнуть,не известно когда придет 343.хоть расписание повесили бы.
андрей
16 минут назад
а почему в утренние час-пик когда люди едут на работу вернуть назад маршрут как он был длинный. А потом пускай маршрут ходит по-новому. Не будет возмущения у людей.
наталья
19 минут назад
О проверке ведь никто не знал, правда? Она явно была неожиданной. А вот буквально вчера утром автобус от школы 37 уехал раньше почти на 10 минут ..следующий автобус был только через 40 минут Естественно люди не дожидаясь маршрутного автобуса.. уезжали с попутчиками..
Партработник
22 минуты назад
У наших руководителей всегда всё хорошо, в отписках.
Не житель Дачного
35 минут назад
но поддержу жителей. Почему люди в автобусе стоят? Билет для всех одинаково стоит и все должны ехать сидя.
Ответ
24 минуты назад
Потому что это городской маршрут. Так везде и во всех странах. Сидячие места предусмотрены только в междугородних (но и там при необходимости стоят)
Вечером
46 минут назад
11 не дождешься, 1,5 часа прошлый раз прождал
Маршрут 40
51 минуту назад
Просьба проверить маршрут на регулярность в час пик и соблюдение соответствия автобусов для перевозки пассажиров.
Ерохин
17 минут назад
В час пик пик то ходит, а вот в выходные точно не дождаться.
Житель Дачного
51 минуту назад
При смене перевозчика,сначала отрегулируйте расписание и количество машин, чтоб люди штурмом не брали автобусы с утра!!.Из за ваших премудростей люди опаздывают на работу!!!
Так ведь
37 минут назад
Так ведь есть рейс на 6.30. Как и был. На него садиться надо, а не ждать семичасовой.
Лучше бы 11й
сегодня, 13:30
проверили хорошенько, почему они так редко ходят, и проезжают остановки
Каменный Лог
сегодня, 13:28
Пусть покатаються по маршруту и поговорят с пассажирами. Бедные водители на этом маршруте, что им приходиться выслушивать. И решить проблему для жителей 14, 4,7 микрорайонов, как им добираться до новых микрорайонов.
