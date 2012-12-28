Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Проверяющие не увидели переполненных автобусов в утренний час-пик.
«В утренний час пик салоны не были переполнены, все желающие спокойно заходили и уезжали. Сравнение данных показало, что после смены перевозчика с 1 по 8 октября регулярность движения выросла на 8%, а показатель выполнения рейсов остаётся высоким — 99%, что подтверждает стабильную работу маршрута», — сообщила результат проверки пресс-служба мэрии.
Напомним, с 1 октября 343-й маршрут вместо частного перевозчика обслуживает муниципальный — АО «Липецкий пассажирский транспорт». Вчера жители Дачного рассказали GOROD48 об отмене одного из первых рейсов, в результате чего утром автобусы приходится брать штурмом.
В мэрии добавили, что «департамент транспорта продолжает анализировать обращения жителей и ищет возможности для улучшения маршрута: увеличения числа беспересадочных связей и оптимизации интервалов движения, чтобы поездки для пассажиров были удобнее».
Фото: Telegram-канал Город Липецк
