Полмиллиона животных привито от бешенства в Липецкой области

С начала года в Липецкой области привито против бешенства около 500 тысяч животных (собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и других), из них в Липецке вакцинировано 82,3 тысячи собак и 75,2 тысячи кошек. Такие цифры приводит управление ветеринарии Липецкой области.Липчанам напоминают: собаки и кошки подлежат обязательной вакцинации, а за отсутствие у животного прививки против бешенства предусмотрен штраф в размере 1000–1500 рублей (по статье 10.6 КоАП РФ).Есть и другие установленные законом требования: транспортировка животного в пределах России любым видом транспорта, за исключением личного, допускается только после своевременной вакцинации против бешенства, а после первичной вакцинации от бешенства предусмотрен карантин сроком 21 день — в течение этого времени животное запрещено перевозить по стране и вывозить за ее пределы. Также невозможен вывоз за рубеж животного, непривитого от комплекса заболеваний.Вакцинировать против бешенства своего питомца владелец может бесплатно, приведя его в любую из 20 ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных нашего региона.Напомним, в этом году в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных (за аналогичный период 2024 года было 18 случаев): у четырёх кошек и одной собаки. За восемь месяцев этого года за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний и ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились 2623 человека, из них 852 ребенка. От диких животных пострадали 74 человека (2,8 % всех случаев).