Житель Грязинского района зашёл в гости к родственнице и украл три миллиона рублей

35-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ещё 12 сентября в Грязях в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка с заявлением о краже из комода пакета с тремя миллионами рублей.«Под подозрению в краже задержан 35-летний близкий родственник потерпевшей — житель Грязинского района. Он задержан в Липецке. Мужчина в тот день заходил в гости к потерпевшей, и пока женщина находилась на кухне, украл деньги. Часть он успел потратить на бытовую технику», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Купленные товары, в том числе синтезатор и телевизор, у мужчины изъяты. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до 10 лет лишения свободы.