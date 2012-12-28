Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Письмо из Липецка в Липецк шло год и восемь месяцев
Общество
Кражу наушников записала камера наблюдения
Происшествия
Житель Грязинского района зашёл в гости к родственнице и украл три миллиона рублей
Происшествия
Женщина-водитель мопеда погибла в столкновении со дорожным знаком
Происшествия
Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»
Происшествия
Двое жителей Липецкой области перевели деньги мошенникам по QR-коду
Происшествия
По смертельному ДТП в Тербунском районе возбуждено уголовное дело
Происшествия
65-летняя женщина погибла в результате взрыва газового котла
Происшествия
Происшествия
395
58 минут назад
6

Житель Грязинского района зашёл в гости к родственнице и украл три миллиона рублей

35-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ещё 12 сентября в Грязях в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка с заявлением о краже из комода  пакета с тремя миллионами рублей.

«Под подозрению в краже задержан 35-летний близкий родственник потерпевшей — житель Грязинского района. Он задержан в Липецке. Мужчина в тот день заходил в гости к потерпевшей, и пока женщина находилась на кухне, украл деньги. Часть он успел потратить на бытовую технику», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Купленные товары, в том числе синтезатор и телевизор, у мужчины изъяты. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до 10 лет лишения свободы.
Комментарии (6)

30 минут назад
Родственные отношения ничего не скажешь.
Денис
31 минуту назад
Ну украл и украл, наверняка бы она их мошенникам перечислила, а это родственнику на синтезатор
нквд
32 минуты назад
Хороший родственник!
Если што
39 минут назад
Самогонный аппарат, если учесть, тоже своего рода синтезатор...
Хм
48 минут назад
Синтезатор... Это уже больше на творческую личность похоже. Хоть не алкоголь. Надо учесть.
Бабка Первая
5 минут назад
А то! Творческие, они такие - не пьют.
