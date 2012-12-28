Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Житель Грязинского района зашёл в гости к родственнице и украл три миллиона рублей
35-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
«Под подозрению в краже задержан 35-летний близкий родственник потерпевшей — житель Грязинского района. Он задержан в Липецке. Мужчина в тот день заходил в гости к потерпевшей, и пока женщина находилась на кухне, украл деньги. Часть он успел потратить на бытовую технику», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Купленные товары, в том числе синтезатор и телевизор, у мужчины изъяты. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до 10 лет лишения свободы.
