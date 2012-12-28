На НЛМК стартовала осенняя Неделя здоровья

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала традиционная осенняя Неделя здоровья. В этот раз она посвящена профилактике заболеваний сердечно‑сосудистой системы.

Во время Недели здоровья сотрудники комбината смогут пройти комплексную диагностику, получить консультации, подключиться к вебинарам с медиками, а также принять участие в тренировках на свежем воздухе.— Забота о здоровье сотрудников — один из приоритетов компании. Профилактика сердечно‑сосудистых заболеваний помогает сохранять работоспособность и качество жизни, поэтому в эту осеннюю Неделю здоровья мы решили сосредоточиться именно на этой теме. В здравпунктах комбината сотрудники смогут сдать анализы на свертываемость крови, пройти ЭКГ, УЗИ сердца, вен и артерий нижних конечностей и сосудов шеи. По результатам комплексного обследования получат рекомендации от кардиолога и сосудистого хирурга, — отметила Ирина Ефимчук, генеральный директор Центра здоровья НЛМК.На онлайн-встречах участники «Недели здоровья» узнают о профилактике инсульта, а также о том, как дефицит питательных веществ влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Психологи поделятся техниками самопомощи для поддержания эмоционального равновесия.Для сотрудников НЛМК организуют и групповые тренировки по баскетболу, бегу, скандинавской ходьбе и бадминтону. Во всех заводских столовых появится специальное меню здорового питания — блюда с полезными продуктами, детокс-меню и напитки.«Неделя здоровья» на НЛМК проводится два раза в год. Весной в ней приняли участие более 3 500 сотрудников.