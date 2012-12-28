Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший зацепер, дело об упавших деревьях и начало отопительного сезона
Общество
В Сселках попавшая под машину лиса забежала в сарай
Общество
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
Читать все
Водитель бросил старый «ВАЗ» на трамвайных путях и заработал штраф
Общество
Ельчане бросали мусор друг другу во двор
Общество
Сэкономленные на строительстве школы деньги направят на обустройство «Петропарка»
Общество
Уголовное дело о стрельбе в полицейских на улице Бехтеева и избиении в кафе «O, Bistro!» передано в суд
Происшествия
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
На НЛМК стартовала осенняя Неделя здоровья
НЛМК Live
Розничная торговля в Липецкой области выросла незначительно
Экономика
Объем займов в ломбардах вырос на 35%: липчане взяли 656 миллиона рублей
Общество
В Липецкой области еще один теплый и сухой день
Погода в Липецке
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Читать все
НЛМК Live
172
сегодня, 16:35
1

На НЛМК стартовала осенняя Неделя здоровья

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала традиционная осенняя Неделя здоровья. В этот раз она посвящена профилактике заболеваний сердечно‑сосудистой системы. 

Во время Недели здоровья сотрудники комбината смогут пройти комплексную диагностику, получить консультации, подключиться к вебинарам с медиками, а также принять участие в тренировках на свежем воздухе.

— Забота о здоровье сотрудников — один из приоритетов компании. Профилактика сердечно‑сосудистых заболеваний помогает сохранять работоспособность и качество жизни, поэтому в эту осеннюю Неделю здоровья мы решили сосредоточиться именно на этой теме. В здравпунктах комбината сотрудники смогут сдать анализы на свертываемость крови, пройти ЭКГ, УЗИ сердца, вен и артерий нижних конечностей и сосудов шеи. По результатам комплексного обследования получат рекомендации от кардиолога и сосудистого хирурга, — отметила Ирина Ефимчук, генеральный директор Центра здоровья НЛМК.

На онлайн-встречах участники «Недели здоровья» узнают о профилактике инсульта, а также о том, как дефицит питательных веществ влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Психологи поделятся техниками самопомощи для поддержания эмоционального равновесия.

Для сотрудников НЛМК организуют и групповые тренировки по баскетболу, бегу, скандинавской ходьбе и бадминтону. Во всех заводских столовых появится специальное меню здорового питания — блюда с полезными продуктами, детокс-меню и напитки.

«Неделя здоровья» на НЛМК проводится два раза в год. Весной в ней приняли участие более 3 500 сотрудников. 

Неделя здоровья

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
сегодня, 16:56
От одного вида такой медсестры быстро выздровишь!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить