Общество
246
28 минут назад
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
7 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители девяти улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ново-Весовая, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
7 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Поселковой, № 17 в переулке Рудном, № 24 по улице Радиаторной, № 18 по улице Литаврина, №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», обесточат улицы Юношескую, Калинина, Неделина, Петровский мост, садоводчества «Спутник», «Горняк».
