Общество
246
28 минут назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

7 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители девяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до завершения работ подачу холодной воды приостановят в домах №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49 по улице Неделина, №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1 в 9-м микрорайоне, №№ 1, 4, 5, 21 по улице Яна Фабрициуса, №№ 9, 9а, 11, 13, 14 по улице Семашко, № 44 по улице Липовской, №№ 53/2, 53а, 53б, 55/5 по улице Космонавтов, № 3/1 по Елецкому шоссе, №№ 77, 79 стр.1, 79в, 79в/1, 79г, 79с, 81а, 81а стр.2, 81б, 81в, 83, 83а, 83б, 83/1, 83/2, 83/3 по улице Московской. 

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ново-Весовая, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

7 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Поселковой, № 17 в переулке Рудном, № 24 по улице Радиаторной, № 18 по улице Литаврина, №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», обесточат улицы Юношескую, Калинина, Неделина, Петровский мост, садоводчества «Спутник», «Горняк». 

