Сегодня в Липецке: выставка сподвижника Церетели, дети-оборвыши и каким должен быть идеальный учитель

День учителя начинают отмечать уже сегодня.

В Липецке заметно потеплеет, температура днём составит 14-16 градусов. Существенных осадков не предвидится.









С 9:00 перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лабачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Целинной, Цимлянской, Украинской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивной, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.













- ул. Вавилова, 4, 12;

- ул. Одоевского, 2, 2а, 10.









Поскольку 5 октября в этом году выпадает на воскресенье, именно сегодня ученики школ будут дарить педагогам цветы и небольшие презенты, на которые «скидывались по сотке» всем классом. Да и посиделки в школьных коллективах (если они будут) пройдут именно в заключительный рабочий день недели. Так что – с праздником!









37% липчан в опросе SuperJob заявили, что считают профессию педагога престижной в современном мире. К сожалению, не указано, сколько самих учителей среди придерживающихся такого мнения.









В 14:00 в Липецком областном колледже искусств им. К.Игумнова (ул. Студенческий городок, 6) состоится концерт воспитанников, посвященный Дню учителя (12+).









Фото vk.com/public216939029

Символично, что она сменит экспозицию Зураба Церетели, ведь Виктор Григорьевич – первый вице-президент Российской Академии художеств, которую долгие годы возглавлял всемирно известный мастер. На выставке будут представлены представлено 38 живописных работ Виктора Калинина, созданных в период с 1994 по 2025 годы. Среди них немало портретов – актёров, художников деятелей искусств, исторических деятелей и простых жителей русской деревни. Несколько работ посвящены библейским персонажам.









Здесь и вверху фото Липецкого областного краеведческого музея

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся поэтический час «Сергей Есенин. С любовью в сердце»., посвященный дню рождения поэта (12+).









В 15:15 в 5-м корпусе ЛГПУ (ул. Ленина, 42) – в аудитории 402 (4-й этаж) проведёт заседание липецкий киноклуб «Ностальгия». Сегодня устроят показ фильма «Республика ШКИД». СССР, 1966. Комедия. Режиссёр Сергей Полока (6+).





1920-е годы. По улицам Петрограда шныряют колоритные и жалкие беспризорники, которых время от времени вылавливают и направляют в детские приюты. В одном из них — школе имени Достоевского (ШКИД) — собрались голодные, наглые и сообразительные оборвыши. Этим «приютом комедиантов» управляет директор, не потерявший ни чести, ни интеллигентности. Его обезоруживающее доверие научит ребят мужскому достоинству, поможет не раствориться в беге смутного времени... Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,3.









Кадр из фильма

С 10:00 до завершения ремонтных работ расстанутся с комфортом:- ул. Зегеля, 13, 13а;- ул. Логовая, 4 ,6;- ул. Плеханова, 1а, 1б, 3;- ул. Прудная, 2.В частном секторе в это же время испытают неудобства жители улиц XX Партсъезда, Арктической, Вавилова, Жактовской, Исполкомовской, Красной, Маяковского, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, в переулке Узорном.С 09:00 до 16:00 останутся без электричества:- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Карбышева, 17, 95;- ул. Маршала Рыбалко;Ехать по городу непросто, особенно когда центр перекопали. Выручить могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению горожан, должны входить профессионализм - 25% голосов, терпение - 21% и доброта - 15%. По 13% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью. 10% говорят о том, что педагоги должны любить свою работу. Причем мужчинам в учителях важнее профессионализм, а женщинам — любовь к детям и профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливость.Приглашают педагогов и учеников.В 17:00 в Выставочном зале (ул. Ленина, 9) торжественно откроется выставка «Собеседники» народного художника России Виктора КалининаТворчество Калинина хранится в престижных музейных и частных коллекциях, включая Государственную Третьяковскую галерею и Государственный Русский музей.Выставка продлится до 4 ноября, зал работает ежедневно, кроме понедельника и вторника, в 10:00 – 19:00.Вы сможете погрузиться в эпоху поэта, и даже сможете услышать его голос. На встрече подведут итоги просветительской акции «Есенинский диктант» и отметят лучших.Сергей Юрский, Павел Луспекаев, Юлия Бурыгина.